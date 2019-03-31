Порошенко пообіцяв зайнятися поверненням Криму і Донбасу після другого туру

Глава України Петро Порошенко пообіцяв відразу ж після другого туру президентських виборів зайнятися процесом звільнення окупованих Криму і Донбасу.

Таку заяву політик зробив ввечері в неділю, 31 березня, передає " Інтерфакс ". За його словами, він також має намір зайнятися питанням звільнення полонених українців.

"Політико-дипломатичним шляхом відразу ж після 21 квітня ми починаємо дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупованій території Донбасу, через програму відновлення суверенітету Донбасу, через міжнародну платформу, щодо забезпечення повернення ми повернемо наших хлопців і дівчат, які абсолютно незаконно перебувають в російських в'язницях, ми повернемо українських військових моряків, ми повернемо наших бійців, які знаходяться в підвалах окупованого Донбасу", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними Національного екзит-полу, за підсумками першого туру лідирує Володимир Зеленський з показником в 30,4% голосів. Петро Порошенко йде на другому місці, однак відстає майже на 13%.

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