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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко пообіцяв зайнятися поверненням Криму і Донбасу після другого туру

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Глава України Петро Порошенко пообіцяв відразу ж після другого туру президентських виборів зайнятися процесом звільнення окупованих Криму і Донбасу.

Таку заяву політик зробив ввечері в неділю, 31 березня, передає " Інтерфакс ". За його словами, він також має намір зайнятися питанням звільнення полонених українців.

"Політико-дипломатичним шляхом відразу ж після 21 квітня ми починаємо дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупованій території Донбасу, через програму відновлення суверенітету Донбасу, через міжнародну платформу, щодо забезпечення повернення ми повернемо наших хлопців і дівчат, які абсолютно незаконно перебувають в російських в'язницях, ми повернемо українських військових моряків, ми повернемо наших бійців, які знаходяться в підвалах окупованого Донбасу", - заявив Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними Національного екзит-полу, за підсумками першого туру лідирує Володимир Зеленський з показником в 30,4% голосів. Петро Порошенко йде на другому місці, однак відстає майже на 13%.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПРОДАМ. СРОЧНО. Много украинского свежего мяса. НЕДОРОГО. ПОРОШЕНКО. Слава Украине.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хряку со всех сторон говорят,что альтернативы минским соглашениям нет.Какой он политико - дипломатический велосипед собрался изобретать?И что ему мешало это сделать на протяжении 5 лет?У России есть в запасе признание ЛДНР в любой момент,которым она посчитает подходящим.И в Европе это понимают и не хотят этого.(а может и хотят)Так что у Литров нет никаких козырей,чтоб вести игру по своим правилам.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
После ? А что же ему мешало "До" ? 5 лет кто ему не давал заняться "возвращением" Крыма и Донбасса ? Помнится он обещал за тыждень войну закончить .
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