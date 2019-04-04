Порошенко звинуватив Зеленського через здачу аналізів: у чому справа

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський нібито "уникає незалежного обстеження на алкоголь і наркотики".

З такою заявою виступили в штабі глави держави Петра Порошенка, засудивши відмову Зеленського здавати аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський", підконтрольного державі (Міністерство молоді та спорту України).

У Порошенка вважають підозрілим той факт, що Зеленський запропонував провести процедури в медичному діагностичному центрі Eurolab, власником якого є політичний експерт Андрій Пальчевський.

"Пальчевський є політично заангажованою "зіркою" каналів Віктора Медведчука. Крім того, згідно повідомлень низки авторитетних українських ЗМІ, він відкрито висловлює свої симпатії до Володимира Зеленського. Все це означає, що Пальчевський не зможе об’єктивно розглянути біологічні проби та зразки, відбірані для аналізу", — стверджують у Порошенка.

"Сенс же медичної експертизи полягає в її об’єктивності, неупередженості і довірі з боку суспільства. Саме такого обстеження із незрозумілих нам причин і уникає кандидат Зеленський", — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в 2017 році Пальчевський також працював ведучим на телеканалі "Прямий", який пов'язують із Порошенком і де активно критикують всіх опонентів президента, особливо Зеленського.

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

У Тимошенко заявили, що готові розглянути пропозицію Зеленського, тому візьмуть час на роздуми.

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