"Не вдалося завершити війну!" Порошенко раптово звернувся до українців

Чинний глава держави і кандидат у президенти України Петро Порошенко 18 квітня звернувся до народу.

У відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, він попросив підтримати його на виборах, проте заявив, що прийме будь-який вибір (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Дорогі українці! Звертаюся до вас як президент напередодні дуже важливої події, що відбудеться 21 квітня. Ми разом пройшли непростий шлях і насамперед згадаю про те, що не вийшло, і чим я сам невдоволений, і за що я щиро прошу пробачення!" — почав президент.

"Найбільше болить те, що не вдалося завершити війну, бо ключ від миру не в наших руках, і прикро, що мільйони людей живуть у бідності і ми ще не подолали наслідків кризи, яку спричинила російська агресія", — продовжив Порошенко.

Петро Порошенко скріншот відео

Він також зізнався, що припустився деяких тактичних прорахунків.

"Ми недостатньо просунулися у боротьбі з корупцією, але політика — це мистецтво можливого, якщо навіть вірити в те, що президент може все, то він не може все і одразу, а не помиляється лише той, хто нічого не робить. Я особисто припустився багатьох тактичних прорахунків, але впевнений, що не схибив у питаннях державницької стратегії", — зазначив він.

Президент нагадав головні здобутки — армія, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз і міжнародна коаліція про підтримку України, режим санкцій, що послаблює Росію і стримує її агресію, Томос, децентралізація.

"За 5 років Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети щодо України. Намагався атакувати нас із фронту і підірвати з тилу — нічого в нього не вийшло. Він прагне реваншу, він не відмовився від планів знищити Україну, побавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність", — наголосив Порошенко.

За його словами, перше, що Путін ставить собі за мету — негайно зупинити наш рух до Євросоюзу та НАТО як системи колективної безпеки.

"Вона Росії не по зубах, а нас вона активно захистить. Кремль докладе чималих зусиль для формування лояльної до Москви більшості. Це за результатами парламентських виборів, а вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого новачка на посаді президента України, якого легко переграє і на безпековому, і на дипломатичному, і політичному фронтах", — додав він.

Порошенко вважає, що Україні потрібен лідер, що здатний протистояти Путіну і зривати його хижі плани.

"Україні потрібен верховний головнокомандувач, спроможний організувати сильну армію, міцну оборону і на цій основі досягти миру", -— підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці почали отримувати телефонні дзвінки з незнайомого номера від Порошенка. У повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до ЄС і НАТО".

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