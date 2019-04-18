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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не вдалося завершити війну!" Порошенко раптово звернувся до українців

13.9тЧитати матеріал російською

Чинний глава держави і кандидат у президенти України Петро Порошенко 18 квітня звернувся до народу.

У відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, він попросив підтримати його на виборах, проте заявив, що прийме будь-який вибір (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Дорогі українці! Звертаюся до вас як президент напередодні дуже важливої події, що відбудеться 21 квітня. Ми разом пройшли непростий шлях і насамперед згадаю про те, що не вийшло, і чим я сам невдоволений, і за що я щиро прошу пробачення!" — почав президент.

"Найбільше болить те, що не вдалося завершити війну, бо ключ від миру не в наших руках, і прикро, що мільйони людей живуть у бідності і ми ще не подолали наслідків кризи, яку спричинила російська агресія", — продовжив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

скріншот відео

Він також зізнався, що припустився деяких тактичних прорахунків.

"Ми недостатньо просунулися у боротьбі з корупцією, але політика — це мистецтво можливого, якщо навіть вірити в те, що президент може все, то він не може все і одразу, а не помиляється лише той, хто нічого не робить. Я особисто припустився багатьох тактичних прорахунків, але впевнений, що не схибив у питаннях державницької стратегії", — зазначив він.

Президент нагадав головні здобутки — армія, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз і міжнародна коаліція про підтримку України, режим санкцій, що послаблює Росію і стримує її агресію, Томос, децентралізація.

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"За 5 років Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети щодо України. Намагався атакувати нас із фронту і підірвати з тилу — нічого в нього не вийшло. Він прагне реваншу, він не відмовився від планів знищити Україну, побавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність", — наголосив Порошенко.

За його словами, перше, що Путін ставить собі за мету — негайно зупинити наш рух до Євросоюзу та НАТО як системи колективної безпеки.

"Вона Росії не по зубах, а нас вона активно захистить. Кремль докладе чималих зусиль для формування лояльної до Москви більшості. Це за результатами парламентських виборів, а вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого новачка на посаді президента України, якого легко переграє і на безпековому, і на дипломатичному, і політичному фронтах", — додав він.

Порошенко вважає, що Україні потрібен лідер, що здатний протистояти Путіну і зривати його хижі плани.

"Україні потрібен верховний головнокомандувач, спроможний організувати сильну армію, міцну оборону і на цій основі досягти миру", -— підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці почали отримувати телефонні дзвінки з незнайомого номера від Порошенка. У повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до ЄС і НАТО".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Марченко Юра
Марченко Юра
Пете не удалось завершить войну ,а разве он пробовал это делать
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Grich Lara
Grich Lara
Марченко Юра, то ,чому ж Марченко Юра не спробував припинити війну,а пять років сидів на дивані,строчачи коментарі,йому б це 100% вдалося,от зараз би вдячні співгромадяни наділи б на його голову лавровий вінок переможця і «в воздух чепчики бросали»,відмовки,що я,мовляв,не президент не приймаються,так як в нас сьогодні президентом може стати кожен фігляр
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Что, нет повода взять "сцыкла" за помидоры? Что за чушь? Вы это называете демократией? "Зеленщина" в Украине, как раковая опухоль; если организм сам не может справиться с заболеванием, ему надо помочь.
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Украины Историк
Украины Историк
Из речи Порося видно , шо Путин очень боится его!!! Почему бы ему не пообещать, что во второй срок сможет Путина напугать еще больше!!!
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