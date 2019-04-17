Порошенко готує звернення до ЦВК через дебати: у чому суть

Команда президента України Петра Порошенка попросила у ЦВК перенести час проведення дебатів на "Суспільному", щоб він встиг зустрітися з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Про це під час брифінгу заявив спікер штабу Порошенка Олег Медведєв, пише ВВС. "Представник нашого кандидата в Центральній виборчій комісії Руслан Князевич звертається до ЦВК із клопотанням про внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", — розповів він.

"Хочемо так сформувати графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні, і взяти участь у дебатах, які передбачені чинним законодавством", — додав він.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко погодився почати дебати зі своїм опонентом на виборах Володимиром Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід із 16:30, пропускатимуть за списками і посвідченнями особи.

В "Олімпійському" додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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