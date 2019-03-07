Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал переписку нардепа от "Батьківщини" Валерия Дубиля, подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, с другими фигурантами дела.

Соответствующие фото появились на его странице в Facebook. Помимо этого эпизода, по словам генпрокурора, стало известно и о других схемах.

"На сегодня мы имеем доказательства того, что координировал эту операцию народный депутат от фракции "Батьківщина" В. Дубиль", – написал он.

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Луценко также отметил, что Дубиль ранее организовал сеть, в том числе из российских политтехнологов, для подкупа избирателей за своего кандидата.

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

"При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные из избирательного фонда для сети агитаторов. Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатов в первом туре. Общий бюджет только этого плана – 1,67 млрд грн", – сказано в сообщении.

По словам Луценко, ГПУ попытается получить от Верховной Рады снятие депутатской неприкосновенности с Дубиля.

Валерий Дубиль Delo.ua

Юрий Тимошенко Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали народного депутата, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

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