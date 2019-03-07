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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

5.2тЧитать материал на украинском

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал переписку нардепа от "Батьківщини" Валерия Дубиля, подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, с другими фигурантами дела.

Соответствующие фото появились на его странице в Facebook. Помимо этого эпизода, по словам генпрокурора, стало известно и о других схемах.

"На сегодня мы имеем доказательства того, что координировал эту операцию народный депутат от фракции "Батьківщина" В. Дубиль", – написал он.

Новости
Попытка подкупа Тимошенко: в ГПУ рассказали подробности
Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Луценко также отметил, что Дубиль ранее организовал сеть, в том числе из российских политтехнологов, для подкупа избирателей за своего кандидата.

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

Подкуп Тимошенко: ГПУ опубликовала скандальную переписку

Facebook Юрий Луценко

"При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные из избирательного фонда для сети агитаторов. Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатов в первом туре. Общий бюджет только этого плана – 1,67 млрд грн", – сказано в сообщении.

По словам Луценко, ГПУ попытается получить от Верховной Рады снятие депутатской неприкосновенности с Дубиля.

Валерий Дубиль

Валерий Дубиль

Delo.ua

Юрий Тимошенко

Юрий Тимошенко

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали народного депутата, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Тег
ГПУ
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Скоро скоро...один идиот сменит во власти другого идиота...и ...Окраина продолжит кувырками катиться
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А почему кто то из двух идиотов пишет....по русски?Он уже сидит?
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Говорова Елена
Говорова Елена
Власть так примитивно работает, даже пиара организовать не могут. Нашли какого то ряженного......
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