Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував листування нардепа від "Батьківщини" Валерія Дубіля, підозрюваного в спробі підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка, з іншими фігурантами справи.

Відповідні фото з'явилися на його сторінці в Facebook. Крім цього епізоду, за словами генпрокурора, стало відомо і про інші схеми.

"На сьогодні ми маємо докази того, що координував цю операцію народний депутат від фракції "Батьківщина" В. Дубіль", – написав він.

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Луценко також зазначив, що Дубіль раніше організував мережу, зокрема з російських політтехнологів, для підкупу виборців за свого кандидата.

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

"Під час обшуків ми вилучили плани фінансування і готівку з виборчого фонду для мережі агітаторів. Також ми вилучили план спецпроекту щодо підкупу 45 тис. виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатів у першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану – 1,67 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

За словами Луценка, ГПУ спробує отримати від Верховної Ради зняття депутатської недоторканності з Дубіля.

Валерій Дубіль Delo.ua

Юрій Тимошенко Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня ГПУ спільно з ГБР і СБУ затримали народного депутата, який пропонував кандидату в президенти України Юрію Тимошенку 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

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