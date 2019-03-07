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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

5.2тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував листування нардепа від "Батьківщини" Валерія Дубіля, підозрюваного в спробі підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка, з іншими фігурантами справи.

Відповідні фото з'явилися на його сторінці в Facebook. Крім цього епізоду, за словами генпрокурора, стало відомо і про інші схеми.

"На сьогодні ми маємо докази того, що координував цю операцію народний депутат від фракції "Батьківщина" В. Дубіль", – написав він.

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Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Луценко також зазначив, що Дубіль раніше організував мережу, зокрема з російських політтехнологів, для підкупу виборців за свого кандидата.

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

Підкуп Тимошенка: ГПУ опублікувала скандальну переписку

Facebook Юрій Луценко

"Під час обшуків ми вилучили плани фінансування і готівку з виборчого фонду для мережі агітаторів. Також ми вилучили план спецпроекту щодо підкупу 45 тис. виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатів у першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану – 1,67 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

За словами Луценка, ГПУ спробує отримати від Верховної Ради зняття депутатської недоторканності з Дубіля.

Валерій Дубіль

Валерій Дубіль

Delo.ua

Юрій Тимошенко

Юрій Тимошенко

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня ГПУ спільно з ГБР і СБУ затримали народного депутата, який пропонував кандидату в президенти України Юрію Тимошенку 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Тег
ГПУ
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Скоро скоро...один идиот сменит во власти другого идиота...и ...Окраина продолжит кувырками катиться
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А почему кто то из двух идиотов пишет....по русски?Он уже сидит?
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Говорова Елена
Говорова Елена
Власть так примитивно работает, даже пиара организовать не могут. Нашли какого то ряженного......
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