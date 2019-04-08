"Насмілься, вийди!" Порошенко поставив крапку в дебатах із Зеленським

Президент Петро Порошенко черговий раз закликав Володимира Зеленського вийти на дебати.

У прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня, Порошенко заявив, що Зеленський намагається робити шоу і нібито боїться зустрітися з ним.

"Насмілься, вийди! Покажи, щоб країна мала можливість свідомо вибирати лідера на наступні 5 років", — заявив Порошенко.

"19 квітня за законом мають відбутися дебати. Година або дві це мало, тому що будуть дивитися 45 мільйонів громадян. Як всередині країни, так і за її межами. Для чого ховатися? Якщо хтось хоче перетворити дебати в шоу, то тут шоумен перебуває в більш вигідних умовах", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський першим викликав Порошенка на дебати незабаром після першого туру виборів, запропонувавши провести їх у Києві на НСК "Олімпійський". Також актор зажадав від Порошенка вибачень за образи його виборців.

Порошенко прийняв виклик, проте напередодні закликав Зеленського вийти на дебати 14 квітня, заявивши, що 19-го у нього може не знайтися вільного часу, оскільки в цей день він має намір з'явитися в ефірі Громадського телебачення.

Зеленський же в новому відеозверненні заявив, що готується до дебатів саме на 19 квітня і на НСК "Олімпійський".

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