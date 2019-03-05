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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Він його надихає: стало відомо, на кого рівняється Зеленський

5.9тЧитати матеріал російською

Український шоумен, кандидат в президенти України Володимир Зеленський у своїй політичній кар'єрі бере приклад з лідера Бразилії Жаіра Болсонару і глави Франції Еммануеля Макрона.

Популярність артиста з кінця грудня 2018 року зросла майже в два рази. Зеленський є "зухвалим новачком в політиці", відзначає видання Bloomberg.

"Зеленський орієнтується на електорат, налаштований проти істеблішменту, подібно популістам, які масово з'явилися в інших країнах Європи і за її межами. Він прагне привернути увагу українців, які втратили ілюзії через п'ять років після другої за десятиліття проєвропейської революції, яка не змогла приборкати нестримну корупцію", – сказано в публікації.

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Відзначається, що приклад Болсонару надихає Зеленського в його спробах терміново сформувати команду, якій, можливо, доведеться керувати країною.

"Я не знаю, якою мірою це можна зробити в Україні, але я думаю, що це грандіозна ідея", – так раніше оцінив Зеленський кадрову політику бразильського президента, який збирає фахівців-технократів до свого уряду.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

"Це правильний хід залучати всіляких професійних менеджерів, зокрема з США, до влади. Це дає людям надію. Для мене це дуже яскрава ілюстрація", – відзначав Зеленський.

Жаір Болсонару – президент Бразилії з 1 січня 2019 року. Закінчивши престижну Військову в 1977 році, був армійським десантником і артилеристом. Відслуживши 17 років, дослужився до звання капітана.

Вперше був обраний до міськради Ріо-де-Жанейро в 1988 році, з тих пір сім разів ставав депутатом національного парламенту. Висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2018 року за гаслом "Бразилія понад усе, а Господь над усіма".

Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

6 вересня 2018 року, спілкуючись з виборцями під час передвиборчого мітингу в місті Жуіс-ді-Фора, отримав ножове поранення в живіт і був доставлений в лікарню, де переніс дві термінових операції.

7 жовтня 2018 року одержав за підсумками президентських виборів 46,06% голосів і вийшов у другий тур разом з кандидатом Партії трудящих Фернанду Аддадом, якого підтримали 29,24% виборців. Переміг у другому турі, отримавши 55,13% голосів виборців.

Болсонару відомий своїми вкрай правими, націоналістичними і консервативними поглядами і скандальними заявами. Зокрема, він є затятим прихильником військової диктатури і репресій 1964-1985 років, виправдовує тортури і страти як "законну практику" і закликає до їх застосування.

Президент не раз виступав із заявами, які розцінювали як расистські, гомофобні і жіноненавистницькі: називав чорних активістів "тваринами, яким треба в зоопарк", вкрай негативно налаштований до прав ЛГБТ, часто ображає жінок-політиків. Виступає за легалізацію наркотиків.

Жаір Болсонару з дружиною

Жаір Болсонару з дружиною

Болсонару був тричі одружений і у нього п'ятеро дітей. Відомо, що під час роботи в Конгресі він найняв свою дружину секретарем, за два роки підвищивши її по службі і піднявши заробітну плату більше ніж втричі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата в президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.

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Особи
Еммануель МакронВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Какие глупцы эти западные комментаторы. Они не понимают, что в случае победы Зеленского президентом он будет номинальным, а фактическим - Коломойский. Интересант в этом деле не Зеленский, а Коломойский. И вот тут как раз начнется борьба с коррупцией? ЩАС. Это очень быстро приведет к очередному Майдану, чем воспользуется рашка. Коломойский, используя неискушенность украинцев, убивает Украину.
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Medved George
Medved George
Он ориентируется на Беню Коломойского! Если кто не знает - марионетка, это такая кукла на верёвочках, а кукла не может самостоятельно двигаться и тем более ориентироваться.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Мы,украинцы,сумасброды!Нас штевает то от Хама до клоуна,то от пчеловода до кондитера.Сума сойти!Только бедной аферистке Йуле и найчестнишему Гриценко не прет с народом-во беда!Вот у других народов лидеры-сказка:Гитлер,путен,Пиночет,Хомячок Ын,Бокасса,Пол Пот.Везет же людям!Психануть и выбрать Верку Данилку с запретом переодеваться.Трансвестит со звездою на голове.А,чо-оригинально и жизнь праздник.Карнавал.
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