"Потрібно говорити з РФ і припинити стріляти!" Зеленський розповів, як вирішить питання з Кримом і Донбасом

З Російською Федерацією доведеться вести переговори, щоб припинити стрілянину на Донбасі.

Про це в інтерв'ю з журналістами провідних західних ЗМІ заявив кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський. Він наголосив, що "це найголовніше і тривожне питання".

"Ми більше не хочемо війни, і ми цю війну не починали. Але якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми повинні зробити все, щоб припинили вмирати наші люди. Потрібно припинити вогонь перш за все, просто припинити стріляти!" - сказав він.

Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що необхідно повернути всі території України під контроль Києва.

"Ми всі хочемо і будемо боротися до того часу, поки не повернемо всі наші території, тому що це – наш суверенітет, це наша незалежність, це наша країна, ми сюди нікого з такими цілями не запрошували. Це наш дім, тому дім наш ми захищатимемо. У нас дуже складна ситуація, у нас катастрофічно складні сусіди".

За словами кандидата, він бачить вирішення ситуації у введенні миротворців:

"Спасибі західним партнерам і появі Мінських домовленостей – вони не працюють. Ми з Куртом Волкером говорили - треба розширювати стіл, запрошувати Великобританію і США. Так, нікуди не втечеш, звичайно ж, потрібно говорити з представниками Російської Федерації. Мені подобаються плани Волкера: на лінію розмежування заходять миротворці, в маленькі міста і села, а потім переходять до Луганська і Донецька, і тоді хоча б є припинення вогню".

На уточнююче запитання, що конкретно зробив би він як президент, чого не робить нинішня адміністрація, Зеленський заявив, що "вів би переговори":

"Потрібно просто це припинити максимально, як тільки можна, ось і все. Я вам це кажу по-людськи".

Кандидат у президенти розповів на які поступки точно не піде.

"Ми не продаємо людей і території. Не продаємо, не змінюємо, ми це не обговорюємо взагалі!" - сказав він, уточнивши, що сюди входять, як окуповані території Донбасу, так і Криму.

"Ми не поступаємося Кримом, це наша територія, це наша земля! Жодного компромісу не може бути, це наша земля!" - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що заради звільнення Донбасу та Криму готовий іти на мовні компроміси.

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