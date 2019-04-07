"Нужен главнокомандующий!" Глава ПЦУ Епифаний высказался о выборах президента

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента.

Об этом он заявил во время богослужения в Ровенском кафедральном Свято-Покровском соборе по случаю церковного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, передает "Радио Свобода".

"Наше настоящее и будущее зависят от нашей с вами воли, от того, как мы с вами воспользуемся этим великим Божьим даром Свободы. Наша Свобода неразрывно связана с ответственностью - за то, как мы с вами ее применяем в своей жизни", – отметил священнослужитель.

Предстоятель добавил, что именно второй тур выборов имеет чрезвычайный вес для Украины.

"Ведь будет избран глава государства, который в течение следующих пяти лет будет возглавлять нашу Украину. Это большая ответственность, и чтобы нести ее, недостаточно быть просто хорошим человеком. Нельзя забывать, что Украина обороняется против внешней агрессии. И нам нужно выбирать главнокомандующего, который в состоянии войны будет способен обеспечивать защиту нашей Свободы от посягательств России, сможет сказать российскому президенту "Нет!". Ежедневно будет давать отпор военным, дипломатическим, экономическим, информационным, религиозным посягательством на нашу страну", – подчеркнул Епифаний.

Митрополит Епифаний

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