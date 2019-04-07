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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Нужен главнокомандующий!" Глава ПЦУ Епифаний высказался о выборах президента

1.7тЧитать материал на украинском

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента.

Об этом он заявил во время богослужения в Ровенском кафедральном Свято-Покровском соборе по случаю церковного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, передает "Радио Свобода".

"Наше настоящее и будущее зависят от нашей с вами воли, от того, как мы с вами воспользуемся этим великим Божьим даром Свободы. Наша Свобода неразрывно связана с ответственностью - за то, как мы с вами ее применяем в своей жизни", – отметил священнослужитель.

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Предстоятель добавил, что именно второй тур выборов имеет чрезвычайный вес для Украины.

"Ведь будет избран глава государства, который в течение следующих пяти лет будет возглавлять нашу Украину. Это большая ответственность, и чтобы нести ее, недостаточно быть просто хорошим человеком. Нельзя забывать, что Украина обороняется против внешней агрессии. И нам нужно выбирать главнокомандующего, который в состоянии войны будет способен обеспечивать защиту нашей Свободы от посягательств России, сможет сказать российскому президенту "Нет!". Ежедневно будет давать отпор военным, дипломатическим, экономическим, информационным, религиозным посягательством на нашу страну", – подчеркнул Епифаний.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал мощное видеопослание кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

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Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Клоун...
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Страшно ему до ужаса .
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Питон Каа
Питон Каа
Главарь личной секты Порошенко призывает украинцев противостоять России?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Питон Каа, даун...
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1
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