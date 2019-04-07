"Потрібен головнокомандувач!" Глава ПЦУ Єпіфаній висловився про вибори президента

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній закликав українців прийти на виборчі дільниці, щоб проголосувати в другому турі виборів президента.

Про це він заявив під час богослужіння в Рівненському кафедральному Свято-Покровському соборі з нагоди церковного свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, передає "Радіо Свобода".

"Наше сьогодення і майбутнє залежать від нашої з вами волі, від того, як ми з вами скористаємося цим великим Божим даром Свободи. Наша Свобода нерозривно пов'язана з відповідальністю - за те, як ми з вами її застосовуємо у своєму житті", – зазначив священнослужитель.

Предстоятель додав, що саме другий тур виборів має надзвичайну вагу для України.

"Адже буде обраний глава держави, який протягом наступних п'яти років буде очолювати нашу Україну. Це велика відповідальність, і щоб нести її, недостатньо бути просто хорошою людиною. Не можна забувати, що Україна обороняється проти зовнішньої агресії. І нам потрібно вибирати головнокомандувача, який в стані війни буде здатний забезпечувати захист нашої Свободи від зазіхань Росії, зможе сказати російському президентові "Ні!". Щодня буде давати відсіч військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним, релігіозним посяганням на нашу країну", – підкреслив Єпіфаній.

Митрополит Єпіфаній

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