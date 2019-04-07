МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Потрібен головнокомандувач!" Глава ПЦУ Єпіфаній висловився про вибори президента

2.1тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній закликав українців прийти на виборчі дільниці, щоб проголосувати в другому турі виборів президента.

Про це він заявив під час богослужіння в Рівненському кафедральному Свято-Покровському соборі з нагоди церковного свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, передає "Радіо Свобода".

"Наше сьогодення і майбутнє залежать від нашої з вами волі, від того, як ми з вами скористаємося цим великим Божим даром Свободи. Наша Свобода нерозривно пов'язана з відповідальністю - за те, як ми з вами її застосовуємо у своєму житті", – зазначив священнослужитель.

Новини
Вибори президента України: Епіфаній видав важливе розпорядження

Предстоятель додав, що саме другий тур виборів має надзвичайну вагу для України.

"Адже буде обраний глава держави, який протягом наступних п'яти років буде очолювати нашу Україну. Це велика відповідальність, і щоб нести її, недостатньо бути просто хорошою людиною. Не можна забувати, що Україна обороняється проти зовнішньої агресії. І нам потрібно вибирати головнокомандувача, який в стані війни буде здатний забезпечувати захист нашої Свободи від зазіхань Росії, зможе сказати російському президентові "Ні!". Щодня буде давати відсіч військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним, релігіозним посяганням на нашу країну", – підкреслив Єпіфаній.

Митрополит Єпіфаній

Митрополит Єпіфаній

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав потужне відеопослання кандидатам в президенти України Володимиру Зеленському та Петру Порошенко.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
3
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Клоун...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Страшно ему до ужаса .
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Питон Каа
Питон Каа
Главарь личной секты Порошенко призывает украинцев противостоять России?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Питон Каа, даун...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки