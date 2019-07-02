"Ничего не знаем, ничего не покажем": члены "Слуги народа" вляпались в скандал

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка попались на некомпетентности и абсолютном незнании нюансов их политической силы.

Женщины баллотируются в Верховную Раду Украины по 217 и 115 избирательным округам. Скандальные факты отсутствия какого-либо политического опыта у них всплыли в процессе переписки в комментариях с адвокатом Алексеем Шевчуком в Facebook.

В частности, кандидат от 217 округа Марьяна Безуглая не смогла ответить собеседнику ни на один из конструктивных вопросов о деятельности "Слуги народа". Шевчук попросил у нее:

обнародовать законопроекты, которые кандидат в нардепы должна была подать для вступления в партию;

разъяснить свое видение идеи либертарианства, предложенного "Слугой народа";

назвать дату учредительного съезда партии, адрес офиса штаба;

рассказать о своем знании устава политсилы.

"Слуга народа" Скриншот видео

Однако Безуглая уклонилась от ответа на все вышеперечисленные вопросы, сославшись на то, что ее страница в соцсети – это личное, а не справочная страница партии. Кроме того, она упрекнула адвоката в излишнем троллинге.

Что касается второго кандидата в народные депутаты, Екатерины Шубки, то она не смогла ответить на вопрос о финансировании фонда партии и о том, задекларировала ли средства, которые вложила в него для членства в "Слуге народа". Она попыталась убедить Шевчука в том, что ее избирательный фонд наполняли родители, коллеги по адвокатскому объединению и друзья. Однако по существу вопроса так ничего и не сказала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!