"Ничего не знаем, ничего не покажем": члены "Слуги народа" вляпались в скандал

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Екатерина Шубка попались на некомпетентности и абсолютном незнании нюансов их политической силы.
Женщины баллотируются в Верховную Раду Украины по 217 и 115 избирательным округам. Скандальные факты отсутствия какого-либо политического опыта у них всплыли в процессе переписки в комментариях с адвокатом Алексеем Шевчуком в Facebook.
В частности, кандидат от 217 округа Марьяна Безуглая не смогла ответить собеседнику ни на один из конструктивных вопросов о деятельности "Слуги народа". Шевчук попросил у нее:
обнародовать законопроекты, которые кандидат в нардепы должна была подать для вступления в партию;
разъяснить свое видение идеи либертарианства, предложенного "Слугой народа";
назвать дату учредительного съезда партии, адрес офиса штаба;
рассказать о своем знании устава политсилы.
"Слуга народа"
Скриншот видео
Однако Безуглая уклонилась от ответа на все вышеперечисленные вопросы, сославшись на то, что ее страница в соцсети – это личное, а не справочная страница партии. Кроме того, она упрекнула адвоката в излишнем троллинге.
Что касается второго кандидата в народные депутаты, Екатерины Шубки, то она не смогла ответить на вопрос о финансировании фонда партии и о том, задекларировала ли средства, которые вложила в него для членства в "Слуге народа". Она попыталась убедить Шевчука в том, что ее избирательный фонд наполняли родители, коллеги по адвокатскому объединению и друзья. Однако по существу вопроса так ничего и не сказала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.
В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.
Предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского требует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.
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