"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

Кандидати в народні депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла та Катерина Шубка попалися на некомпетентності й абсолютному незнанні нюансів їхньої політичної сили.
Жінки балотуються до Верховної Ради України за 217 і 115 виборчими округами. Скандальні факти відсутності будь-якого політичного досвіду у них спливли в процесі переписки в коментарях з адвокатом Олексієм Шевчуком у Facebook.
Зокрема, кандидат від 217 округу Мар'яна Безугла не змогла відповісти співрозмовнику на жодне з конструктивних питань про діяльність "Слуги народу". Шевчук попросив у неї:
оприлюднити законопроекти, які кандидат в нардепи мала подати для вступу в партію;
роз'яснити своє бачення ідеї лібертаріанства, запропонованого "Слугою народу";
назвати дату установчого з'їзду партії, адресу офісу штабу;
розповісти про своє знання статуту політсили.
"Слуга народу"
Скріншот відео
Однак Безугла ухилилася від відповіді на всі ці запитання, пославшись на те, що її сторінка в соцмережі – це особисте, а не довідкова сторінка партії. Крім того, вона дорікнула адвокату зайвим тролінгом.
Що стосується другого кандидата в народні депутати, Катерини Шубки, то вона не змогла відповісти на питання про фінансування фонду партії і про те, чи задекларувала кошти, які вклала в нього для членства в "Слузі народу". Вона спробувала переконати Шевчука в тому, що її виборчий фонд наповнювали батьки, колеги за адвокатським об'єднанням і друзі. Однак по суті питання так нічого і не сказала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Всі охочі заповнили анкети за ізраїльською моделлю, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.
У той же час журналісти запідозрили політсилу в проплачених ухваленнях рішення щодо кандидатів.
Підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського вимагає гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.
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