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"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

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Кандидати в народні депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла та Катерина Шубка попалися на некомпетентності й абсолютному незнанні нюансів їхньої політичної сили.

Жінки балотуються до Верховної Ради України за 217 і 115 виборчими округами. Скандальні факти відсутності будь-якого політичного досвіду у них спливли в процесі переписки в коментарях з адвокатом Олексієм Шевчуком у Facebook.

Зокрема, кандидат від 217 округу Мар'яна Безугла не змогла відповісти співрозмовнику на жодне з конструктивних питань про діяльність "Слуги народу". Шевчук попросив у неї:

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  • оприлюднити законопроекти, які кандидат в нардепи мала подати для вступу в партію;

  • роз'яснити своє бачення ідеї лібертаріанства, запропонованого "Слугою народу";

  • назвати дату установчого з'їзду партії, адресу офісу штабу;

  • розповісти про своє знання статуту політсили.

"Слуга народу"

"Слуга народу"

Скріншот відео

Однак Безугла ухилилася від відповіді на всі ці запитання, пославшись на те, що її сторінка в соцмережі – це особисте, а не довідкова сторінка партії. Крім того, вона дорікнула адвокату зайвим тролінгом.

Що стосується другого кандидата в народні депутати, Катерини Шубки, то вона не змогла відповісти на питання про фінансування фонду партії і про те, чи задекларувала кошти, які вклала в нього для членства в "Слузі народу". Вона спробувала переконати Шевчука в тому, що її виборчий фонд наповнювали батьки, колеги за адвокатським об'єднанням і друзі. Однак по суті питання так нічого і не сказала.

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

"Нічого не знаємо, нічого не покажемо": члени "Слуги народу" вляпалися у скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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