МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Не Зеленский? Кравчук высказался о "темной лошадке" на выборах президента

6.5тЧитать материал на украинском

Актер Владимир Зеленский не является "темной лошадкой" на ближайших президентских выборах в Украине.

Такое мнение озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью российскому каналу RT, подчеркнув, что Зеленский является всего лишь новым лицом в политике.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Из пяти наиболее рейтинговых кандидатов "темной лошадки" нет. Говорят такое о Зеленском, но он не "темная лошадка". Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины", — сказал он.

Также Кравчук считает, что в зависимости от результатов выборов в Украине может вспыхнуть новый "Майдан".

Новости
Коломойский сделал громкое заявление о связи с Зеленским
Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Леонид КравчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
54
7
Смешно
10
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кто ещё как не Кравчук из украинских выборов тотализатор будет делать с умным и допропорядочным видом, для того и держат, чтобы по ушам ездил
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения