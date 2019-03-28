Не Зеленский? Кравчук высказался о "темной лошадке" на выборах президента

Актер Владимир Зеленский не является "темной лошадкой" на ближайших президентских выборах в Украине.

Такое мнение озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью российскому каналу RT, подчеркнув, что Зеленский является всего лишь новым лицом в политике.

Владимир Зеленский

"Из пяти наиболее рейтинговых кандидатов "темной лошадки" нет. Говорят такое о Зеленском, но он не "темная лошадка". Его воспринимают как современного человека, нового в избирательной кампании и политике Украины", — сказал он.

Также Кравчук считает, что в зависимости от результатов выборов в Украине может вспыхнуть новый "Майдан".

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Леонид Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

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