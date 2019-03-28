Коломойский сделал громкое заявление о связи с Зеленским

Олигарха Игоря Коломойского и кандидата в президенты Владимира Зеленского связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

С таким заявлением Коломойский выступил во время интервью с ВВС, полный текст которого опубликовал УНИАН. По словам бизнеснема, слухи о том, что Зеленский является его "марионеткой", распускают оппоненты с целью повлиять на рейтинг шоумена.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения — между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн студией. Эти отношения начались в 2012 году, когда Янукович был в самом расцвете. Эти отношения положительно повлияли на программы, рейтинги "1+1". Телегруппа очень заинтересована в контракте с "Квартал 95" Зеленского. Это и есть все наше влияние и все наши отношения", — пояснил Коломойский.

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Несмотря на то, что в течение президентской кампании Зеленский не участвовал в публичных дискуссиях с другими кандидатами, олигарх уверен, что с актером мало бы кто смог поспорить, назвав его "умным, толковым и талантливым".

"Тот опыт общения с ним, и тот опыт, который я наблюдал в общении Зеленского с телеканалом, моим контрагентом, позволяет мне говорить, что у него есть все положительные качества", — сказал олигарх, отметив, что пришло время в политике "уступать место молодым".

"Мы уже показали, чего за 27 лет достигли, поэтому надо уступить место. Пусть молодежь выстраивает свое будущее. А были ли успешными эти 27 лет независимости Украины, оценит история", — резюмировал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

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