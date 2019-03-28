Не Зеленський? Кравчук висловився про "темну конячку" на виборах президента

Актор Володимир Зеленський не є "темною конячкою" на найближчих президентських виборах в Україні.

Таку думку озвучив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю російському каналу RT, наголосивши, що Зеленський є всього лише новим обличчям в політиці.

Володимир Зеленський

"З п'яти найбільш рейтингових кандидатів "темної конячки" немає. Кажуть таке про Зеленського, але він не "темна конячка". Його сприймають як сучасну людину, нового у виборчій кампанії та політиці України", — сказав він.

Також Кравчук вважає, що залежно від результатів виборів в Україні може спалахнути новий "Майдан".

Леонід Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

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