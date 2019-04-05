"Не ведуча корпоративів!" У Порошенка закликали Зеленського вибачитися перед Тимошенко

Віце-спікер Верховної Ради, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зажадала від кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачитися перед лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Як відомо, Зеленський покликав її бути арбітром на його дебатах з главою держави Петром Порошенком. Геращенко обурила цю пропозиція. На її думку, це виглядає, як приниження, у тому числі і мільйонів виборців.

"Юлія Тимошенко – одна з лідерів опозиційної фракції, а не ведуча дебатів і корпоративів. Можна не погоджуватися з її політичними поглядами, але за нею стоять мільйони виборців. Вимагаю вибачень Зеленського перед Тимошенко", – написала віце-спікер Ради на своїй сторінці в Facebook .

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від опонента у виборчих перегонах.

У той же час глава Національної громадської телекомпанії України Зураб Аласанія заявив, що офіційні дебати між кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенко відбудуться в телестудії "Суспільного".

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