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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не ведуча корпоративів!" У Порошенка закликали Зеленського вибачитися перед Тимошенко

12.1тЧитати матеріал російською

Віце-спікер Верховної Ради, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зажадала від кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачитися перед лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Як відомо, Зеленський покликав її бути арбітром на його дебатах з главою держави Петром Порошенком. Геращенко обурила цю пропозиція. На її думку, це виглядає, як приниження, у тому числі і мільйонів виборців.

"Юлія Тимошенко – одна з лідерів опозиційної фракції, а не ведуча дебатів і корпоративів. Можна не погоджуватися з її політичними поглядами, але за нею стоять мільйони виборців. Вимагаю вибачень Зеленського перед Тимошенко", – написала віце-спікер Ради на своїй сторінці в Facebook .

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Володимир ЗеленськийЮлія ТимошенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Геращенко может только требовать у своего мужа исполнения своих супружеских обязанностей..
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de lik
de lik
Этот цирк с дебатами показывает колхозный уровень украинской политики: ну как к таким пацанам серьёзные люди должны относится? Теперь понятно откуда взялся уровень подачек от пиндосов типа конфеток, старых списанных катеров и похлопывания по плечу; для дурачков прокатит, будут и дальше херойские президенты на анализы друг друга звать
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