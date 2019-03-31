''Есть террористическая угроза'': у Авакова рассказали, как будут охранять выборы

В связи с выборами президента Украины все подразделения Министерства внутренних дел перешли на усиленный режим несения службы, есть повышенный уровень террористической угрозы.

Об этом в эфире ObozTV рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк. По его словам, в ведомстве "готовы к любым вызовам и угрозам".

"С 25 марта все подразделения МВД – Национальная полиция, Нацгвардия, ГСЧС, пограничники – перешли на усиленный режим несения службы. 25 марта мы взяли под охрану все окружные избирательные комиссии. 29 марта мы берем под охрану все участковые избирательные комиссии, когда будут туда завезены бюллетени. Эта охрана будет круглосуточной", – сообщил Шкиряк.

По его словам, в день выборов к охране правопорядка будет привлечено более 130 тыс. сотрудников подразделений, подчиненных МВД.

"Только на избирательных участках будут постоянно находиться 78 тыс. сотрудников Национальной полиции. Кроме того, будут усилены патрули, будут работать следственно-оперативные группы, которые будут в случае надобности выезжать на место событий. Будут работать в активном режиме и взрывотехники, и бойцы Нацгвардии", – отметил советник главы МВД.

"Учитывая ситуацию в стране, в первую очередь это касается войны с РФ, есть повышенный уровень террористической угрозы. Мы понимаем, что должны быть готовы к любым провокационным действиям со стороны страны-агрессора", – подчеркнул он.

При этом Шкиряк заверил, что у МВД "сил и средств вполне достаточно, чтобы справиться с любыми внештатными ситуациями".

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы МВД Иван Варченко призвал украинских избирателей в "день тишины" 30 марта воздержаться от агитации за кандидатов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!