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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Нацдружины" пообещали "бить морды" на выборах: ЦИК ответил

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Центральная избирательная комисcия заявила о недопустимости применения физической силы на предстоящих выборах президента наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины".

ЦИК обратился в СБУ и Нацполицию с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка, сообщается на сайте комиссии.

"Не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами", – сказано в сообщении.

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Нацдружины

Нацдружины

Украина.ру

Отмечается, что комиссия обратилась в СБУ для проверки информации относительно заявлений "Нацдружин". В случае выявления оснований, в ЦИК просят принять "определенные законодательством Украины меры реагирования".

В ЦИК также сообщили, что к ним поступило обращение общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по проверке деятельности других общественных организаций, которым уже предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов.

Причиной в ОО называют их возможную связь с террористами "Л/ДНР".

ЦИК

ЦИК

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января ЦИК дал разрешение общественной организации "Национальные дружины" иметь официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

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Место
Украина
Теги
Национальные дружиныЦИК
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
За чей счет существует ''общественная'' организация Нацдружины? Кто платит этим наглым боевикам Авакова? Давно нужно было его снимать, уже тогда, когда сознательно допустил прорыв границы Саакашвили.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Вести наблюдение это одно ,а стаи хунвенбинов совершенно другое..кстати ,когда голосовали за однотурового,то почему то количество столов и кабинок на выборах дильныцях было раза в два минимум меньше ,по сравнению с прежними выборами.и очередь стояла на улице,в некоторых местах,однако.
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