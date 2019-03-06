"Нацдружины" пообещали "бить морды" на выборах: ЦИК ответил

Центральная избирательная комисcия заявила о недопустимости применения физической силы на предстоящих выборах президента наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины".
ЦИК обратился в СБУ и Нацполицию с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка, сообщается на сайте комиссии.
"Не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами", – сказано в сообщении.
Нацдружины
Украина.ру
Отмечается, что комиссия обратилась в СБУ для проверки информации относительно заявлений "Нацдружин". В случае выявления оснований, в ЦИК просят принять "определенные законодательством Украины меры реагирования".
В ЦИК также сообщили, что к ним поступило обращение общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по проверке деятельности других общественных организаций, которым уже предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов.
Причиной в ОО называют их возможную связь с террористами "Л/ДНР".
ЦИК
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января ЦИК дал разрешение общественной организации "Национальные дружины" иметь официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.
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