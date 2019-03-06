Выборы президента Украины-2019: как голосовать не по месту прописки

До выборов президента Украины осталось меньше месяца, а некоторые жители страны не могут голосовать по месту регистрации.

OBOZREVATEL разобрался, как можно выйти из ситуации, где брать открепительные талоны, и за сколько времени это сделать.

Как голосовать не по месту регистрации

Этим правом могут воспользоваться переселенцы, студенты, все те, кто живет, работает или находится в командировке не по месту прописку.

Для этого нужно найти ближайший Государственный реестр избирателей (список адресов по регионам можно посмотреть здесь), предоставить паспорт, справку с работы или учебы, об аренде или о рабочей командировке, в зависимости от вашей ситуации. Последним шагом – написать заявление с просьбой сменить место голосования.

Важно: открепительный талон действует только на один тур. Если ко второму ситуация не изменится, процедуру придется повторить.

После изменения места голосования избирателя сразу удалят из списка по месту прописки и добавят в тот, который указан в заявлении.

Сроки составления списков избирателей

Предварительный список избирателей и именные приглашения формируются органом ведения Госреестра не позднее, чем за восемь дней до дня выборов – 22 марта. С 23 марта можно будет посмотреть на участке правильность и наличие своей фамилии.

Не позднее 24 марта именные приглашения должны быть отправлены по адресу, указанному в заявлении на открепление от места прописки.

Самостоятельно проверить наличие своих данных в списках можно в Государственном реестре избирателей с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя".

Адреса Госреестров в Киеве

просп. Голосеевский, 42, тел. 03039 (044) 528-25-01, (044) 528-25-00, (044) 281-66-40;

ул. Александра Кошица, 11, тел. 02068 (044) 564-96-34, (044) 564-95-02;

просп. Владимира Маяковского, 29, тел. 02225 (044) 548-23-42, 546-55-17, 515-94-91, 546-54-74;

бульв. Труда 1/1, тел. 02094 (044) 559-59-45, 559-93-35, 559-59-77, 559-58-00;

ул. Маршала Тимошенко, 16, тел. 04205 (044) 418-85-09, 418-88-63;

ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 15, тел. 01010 (044) 280-88-60, 280-43-67;

ул. Константиновская, 9/6, тел. 04070 (044) 425-90-95, 425-95-33;

ул. Ивана Крамского, 10, тел. 03115 (044) 409-28-32, 450-93-41, 409-28-33, 409-28-31;

просп. Повитрофлотский, 41, тел. 03020 (044) 207-09-21, (044)207-39-35;

ул. Данила Щербаковского, 49, тел. 04111 (044) 400-15-81, 400-45-22, 400-44-26.

Как голосовать украинцам в России

Ответ – никак. Украинцы в России не смогут проголосовать на избирательных участках при посольстве и в консульствах. ЦИК закрыла их на основании представления МИД Украины.

Как голосовать внутренним переселенцам и жителям временно оккупированных территорий

Процедура аналогична с той, которую проходят люди, которые не могут голосовать по месту прописки. Подать необходимые документы нужно не позже, чем за пять дней до выборов. Избиратели могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места.

Как голосовать за границей

Нужно обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства или пребывания относительно своего включения в Реестр. Список адресов по странам можно посмотреть здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Регистрация кандидатов в президенты проходила с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019-го.

Дата голосования: воскресенье, 31 марта 2019 года.

Официальное объявление результатов выборов (также ЦИК должна решить будет ли второй тур): до 10 апреля.

В ЦИК признались, что планируют потратить на печать бюллетеней для выборов более 166 миллионов гривен.

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