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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нацдружини" пообіцяли "бити пики" на виборах: ЦВК відповіла

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Центральна виборча комісія заявила про неприпустимість застосування фізичної сили на майбутніх виборах президента спостерігачами від громадської організації "Національні дружини".

ЦВК звернулася до СБУ та Нацполіції з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, повідомляється на сайті комісії.

"Не заперечуючи права громадських організацій в установленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами або використання їх у цілях, не пов'язаних із наглядом за виборами", – йдеться в повідомленні.

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Нацдружини

Нацдружини

Україна.ру

Відзначається, що комісія звернулася до СБУ для перевірки інформації щодо заяв "Нацдружин". У разі виявлення підстав, у ЦВК просять вжити "визначених законодавством України заходів реагування".

У ЦВК також повідомили, що до них надійшло звернення громадської організації "Громадянський рух підтримки реформ" щодо перевірки діяльності інших громадських організацій, яким уже надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час президентських виборів.

Причиною в ГО називають їх можливий зв'язок із терористами "Л/ДНР".

ЦВК

ЦВК

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня ЦВК дав дозвіл громадській організації "Національні дружини" мати офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України.

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Україна
Теги
Національні дружиниЦВК
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
За чей счет существует ''общественная'' организация Нацдружины? Кто платит этим наглым боевикам Авакова? Давно нужно было его снимать, уже тогда, когда сознательно допустил прорыв границы Саакашвили.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Вести наблюдение это одно ,а стаи хунвенбинов совершенно другое..кстати ,когда голосовали за однотурового,то почему то количество столов и кабинок на выборах дильныцях было раза в два минимум меньше ,по сравнению с прежними выборами.и очередь стояла на улице,в некоторых местах,однако.
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