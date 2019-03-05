"Нацдружины" пригрозили "бить морды" нарушителям на выборах: Аваков жестко ответил

В случае фальсификаций на выборах президента Украины наблюдатели от общественной организации "Национальные дружины" смогут применять физическую силу на участках.

Об этом заявил пресс-секретарь "Нацдружин" Игорь Вдовин во вторник, 5 марта, передает "Радио Свобода".

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что пообещал наш командир", – сказал Вдовин.

Так, командир "Национальных дружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее написал: "Если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем, не мешкая".

Нацдружины bigmir)net

Вдовин также пояснил, кого касается данное предупреждение. Сила будет направлена не в сторону членов избирательных комиссий, а против "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней или подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", – сказал Вдовин. Он добавил, что цель "Национальных дружин" – способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан.

Игорь Вдовин Радио Свобода

На заявление организации резко отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Ни "Национальные дружины", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемы только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", – пригрозил он.

Арсен Аваков mvs.gov.ua

Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства – помогайте, а не мешайте!" – заявил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК заявил, что планирует потратить на печать бюллетеней для грядущих выборов президента Украины более 166 миллионов гривен.

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