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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Нацдружины" пригрозили "бить морды" нарушителям на выборах: Аваков жестко ответил

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В случае фальсификаций на выборах президента Украины наблюдатели от общественной организации "Национальные дружины" смогут применять физическую силу на участках.

Об этом заявил пресс-секретарь "Нацдружин" Игорь Вдовин во вторник, 5 марта, передает "Радио Свобода".

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что пообещал наш командир", – сказал Вдовин.

Так, командир "Национальных дружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее написал: "Если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем, не мешкая".

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Нацдружины

Нацдружины

bigmir)net

Вдовин также пояснил, кого касается данное предупреждение. Сила будет направлена не в сторону членов избирательных комиссий, а против "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней или подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", – сказал Вдовин. Он добавил, что цель "Национальных дружин" – способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан.

Игорь Вдовин

Игорь Вдовин

Радио Свобода

На заявление организации резко отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Ни "Национальные дружины", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемы только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", – пригрозил он.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

mvs.gov.ua

Глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства – помогайте, а не мешайте!" – заявил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК заявил, что планирует потратить на печать бюллетеней для грядущих выборов президента Украины более 166 миллионов гривен.

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Место
Украина
Тег
Национальные дружины
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Это ж твоя армия, негодяй Аваков.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Так держать! "эвропэйський выбор", "дэмократия", "гыднисть".. Ну что? Теперь есть у кого-то сомнения в тоталитарно-нацистской сущности майдановского режима?
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Кіщис Виталий
Кіщис Виталий
Файбер шМоня, не твоё рашисткое дело. Иди коксу нюхни. С Венесуелы привезли.
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