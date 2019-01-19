Докладываю украинскому народу.

(статус 00-45 19.01.2019)

Об обеспечении законности проведения избирательного процесса выборов Президента Украины.

По состоянию на 23-00 18.01.2019 ЦИКом Украины зарегистрировано уже 10 кандидатов в Президенты: Г. Балашов, О. Богомолец, А. Гриценко, С. Каплин, В Куприй, Е. Мураев, В. Наливайченко, А. Садовой, В. Скоцик, И. Шевченко. Избирательный процесс набирает обороты.

К сожалению - соответственно, фиксируются и нарушения избирательного законодательства, на которые МВД и Национальная полиция Украины обязаны реагировать.

С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации.

В результате рассмотрения этих обращений мы обязаны реагировать и реагируем:

• по нарушениям, предусмотренным ст. 212-13 КУпАП (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираже, лиц, ответственных за выпуск) – оформлено 29 административных протоколов;

• по нарушениям, предусмотренным ст. 212-14 КУпАП (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах) – оформлен 1 административный протокол;

• по 2 эпизодам открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство);

• по 51-му материалу проводится проверка ( на этот момент, каждый день, по результатам проверок выходит от 10 до 15 решений по санкциям)

• по 8 поступившим обращениям - информация не подтвердилась и они оставлены без реагирования.

Помимо поступающих сообщений о нарушениях, собственный мониторинг Нацполции фиксирует факты по возможному нарушению избирательного законодательства и выносятся решения о реагировании.

На этот момент нарушения процессуально зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской областях и в г. Киеве – в пользу зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины: С. Каплина, А. Гриценко, Е. Мураева, А. Садового, И. Шевченко, В. Наливайченко

Прошу кандидатов и руководителей избирательных штабов внимательно отнестись к информации о выявленных нарушениях – устранить нарушения закона и ввести агитационный процесс в строгое законное русло. Пусть даже это касается незначительных нарушений. Из малых нарушений – складываются системные ошибки. С самого начала компании МВД не будет снисходительно. Этого от нас требует буква закона.

Для уточнения информации по выявленным нарушениям - можно связаться с Департаментом оперативной поддержки Национальной полиции. Превенция нарушений – тоже наша функция, мы будем рады сотрудничеству.

Нарушения выборного законодательства – особый процесс. И тут Нацполиция будет максимально открывать информацию для публичного доступа, в пределах процессуальных норм, конечно.

Допускаю, что в ряде случаев, нарушения не были злонамеренными и зарегистрированные кандидаты не имели к ним отношения и/или не придали значения незначительным нарушениям, или не знали о действиях своих штабов. И всё же это не освобождает баллотирующихся кандидатов от ответственности.

Важно сейчас, в самом начале компании – адекватно реагировать! И я прошу всех кандидатов обратить на это внимание, быть щепетильными и точными в каждом своём действии.

Кроме того, скажу об этом отдельно - мы получили множественные обращения, которые сейчас проверяются полицией и НАЗК, о размещении агитационных материалов на билбордах и раздаче печатной продукции, оплаченных не со счетов избирательного фонда зарегистрированного кандидата!

Отмечу, что на вечер 18 января ЦИК обладало информацией о открытии счетов избирательного фонда только двух кандидатов – А. Садового и И. Шевченко.

Подчеркну: вся предвыборная агитация кандидата обязана быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь четкую информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилии ответственного за выпуск. Если эти условия нарушены – такая агитационная продукция должна быть убрана, а нарушители наказаны согласно закону.

К сожалению, сегодня каждый из нас может наблюдать на улицах городов билборды и ситилайты нескольких кандидатов, размещённых с оплатой из иных источников, а не с избирательного фонда кандидата. Ведь, как я отметил, фонды открыли только двое, а палитра рекламируемых кандидатов - на улицах, интернете, печатной прессе - насчитывает более десятка..

Это - грубейшее нарушение Закона, и по факту завершённых проверок – в ближайшее время будут вынесены санкции и реагирование по каждому из этих фактов.

Кроме того, Нацполиция самостоятельно фиксирует факты и получает заявления граждан и общественных организаций практически из всех областей Украины о возможных нарушениях избирательного процесса в пользу еще не зарегистрированных, но уже публично заявивших о своем участии кандидатов в Президенты: Ю. Бойко, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, И. Кивы, А. Вилкула.

И хотя те нарушения избирательного законодательства, о которых я говорил, не применимы к кандидату и его команде до официальной регистрации в ЦИК, все сигналы нами внимательно проверяются. А противоправные действия, предусмотренные общими статьями УК – получают соответствующую реакцию.

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Самый свежий сегодняшний недопустимый случай: пример силовых действий во время политических процессов.

Сегодня в Херсоне, среди прочих, задержан председатель областной организации Социалистической партии, глава которой Илья Кива публично объявил о своем участии в выборах Президента.

Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты “Новый день”, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (Хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения.

Это недопустимый пример избирательной активности. И в таких случаях Нацполиция будет действовать по предельно жесткой границе закона. Избирательная кампания должна проходить спокойно и мирно – без выстрелов, слезоточивого газа и силовых акций!

Мы будем очень жёстко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населённом пункте в этот особый период для страны.

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Уже первые дни предвыборной кампании показали: созданная МВД вместе с ЦИК и гражданским обществом система недопущения нарушений в ходе избирательного процесса – начала работать.

Принцип, который мы намерены реализовать в рамках этой системы: Вы обращаетесь с заявлением о нарушениях избирательного процесса – мы проверяем. Если есть нарушение – есть реакция правоохранительных органов и ЦИК.

Дополнительно в НПУ будет действовать собственный мониторинг избирательного процесса, которым занимается Департамент оперативной поддержки Нацполиции.

Кроме того, докладываю вам: моим приказом в МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.

В этой группе задействованы штатные работники министерства, работу которых координируют советники министра: Иван Стойко, Владимир Филенко, Иван Варченко, Михаил Апостол – очень опытные и компетентные специалисты в вопросах проведения выборов, в момент проведения выборов принципиально аполитичные и непредвзятые в отношении любого кандидата.

Для всех, кто хочет проинформировать о фактах или подозрениях о нарушении избирательного процесса, сообщаю контакты нашей рабочей группы:

Телефон: 044-254-97-56 (з 8-00 до 20-00, с 1 марта по 23 апреля – круглосуточно)

Адрес: redactor@police.gov.ua

Каждое Ваше сообщение будет проверено!

Отдельно - Благодарю гражданскую сеть “ОПОРА”, которая традиционно с самого начала включилась в работу и активно сотрудничает с МВД и ЦИК. Нам важна и та помощь, которую оказывают активисты гражданской инициативы "Стоп политической коррупции" ( ГО "Стоп коррупции", ГО "Патриотический Рух Украины"). Ваша конкретная черновая работа во взаимодействии с полицией – для дела важнее тысяч пафосных слов. Спасибо!

Спасибо всем неравнодушным гражданам и всем общественным организациям, которые нам помогают. Мы открыты к совместным действиям.

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Отдельная тема – пишу об этом в конце, но – не в последнюю очередь!

Есть многочисленные сигналы о формировании избирательных “сеток” и организации “каруселей” по скупке голосов за наличные "черные" деньги. Хочу предупредить ушлых “политтехнологов” пока не поздно – МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, мы не допустим подкупа избирателей и скупки голосов.

Реагирование МВД на эти процессы, возможно будет для многих неожиданной публичной катастрофой.

Никто не договорился и не договорится с МВД И Нацполицией О ШИРОКО ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ на мерзость скупки голосов. Господа, Не участвуйте во лжи и ложных действиях - не допускайте ошибок!. Не торгуйте будущим!

Мы будем действовать жестко - Вне зависимости от яркости и общественного статуса кандидата, степени его оппозиционности и провластности! Запомните эти пару строк. Прочтите внимательно все те, кому они адресованы. Спасибо.

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Все о чем я написал выше – это важнейшее наше с вами общее дело!

Давайте вместе проведем действительно честные, прозрачные, демократичные выборы в Украине!

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