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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Филарет внезапно обратился к украинцам: что произошло

28.2тЧитать материал на украинском

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет перед вторым туром выборов президента обратился к украинцам.

"Украина переживает сейчас момент сложных испытаний. На кону — ее существование как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины", — отметил он, передает пресс-центр Киевской патриархии.

По словам патриарха, церковь молится за целостность Украины и за погибших героев, за победу и единство украинского народа, без единства не может быть достигнуто победы над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой.

Филарет

Филарет

ТСН

"Наш народ хочет сохранить Украину, за которую сложили головы почти тринадцать тысяч ее защитников. Готовясь ко второму туру выборов, будем молиться за них, покажем этой молитвой то, что мы глубоко уважаем их жертвенность. Мы просим у Господа царствия небесного погибшим героям, молимся за исцеление ран тысячам раненых в этой войне", — добавил он.

Вместе с тем, по словам Филарета, церковь выражает беспокойство, что в предвыборной кампании сеется раздор и неуверенность в будущем, попирается память Героев Небесной Сотни и наших воинов.

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"Будущий президент, выполняя требования общества, должен уже сейчас показать, как он проведет существенные кадровые изменения в системе государственного управления и силовых структурах, осуществит кардинальную перестройку судебной системы, прокуратуры, избирательной системы, проведет реальное очищение государства от коррупции. Только тогда страна прочно встанет на путь правды, справедливости, демократии, настоящего, а не декларируемого европейского выбора", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет заявил, что Украина одержит победу над Россией в войне, так как она создала очень боеспособную армию.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Что ж, Филарет, храни его Аллах, велеречив. Но есть изъяны в слоге: упомянув о всех мирских делах, он промолчал о вере и о Боге.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какой накуй патпиарх Филарет?!! В Украине после создания Пецькиной церкви нет никакого патриархата. Это просто старый гомосек и кгбэшный стукачек Денисенко!
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Денис Денис
Денис Денис
Прошоколадная мразь. Сколько можно спекулировать на погибших? Спроси у своего хозяина что он сделал, чтоб не было этих погибших, кроме того, что обворовывал страну и ту же самую армию. Гниды
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