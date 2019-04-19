Філарет раптово звернувся до українців: що сталося

Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет перед другим туром виборів президента звернувся до українців.

"Україна переживає зараз момент складних випробувань. На кону — її існування як держави. Московський агресор окупував частину наших земель, на фронті гинуть наші воїни", — зазначив він, передає прес-центр Київської патріархії.

За словами патріарха, церква молиться за цілісність України і за загиблих героїв, за перемогу і єдність українського народу, без єдності не може бути досягнуто перемоги над окупантом і збережений цивілізаційний вибір України, наша спільність із Європою.

Філарет ТСН

"Наш народ хоче зберегти Україну, за яку поклали голови майже тринадцять тисяч її захисників. Готуючись до другого туру виборів, будемо молитися за них, покажемо цією молитвою те, що ми глибоко поважаємо їхню жертовність. Ми просимо у Господа царства небесного загиблим героям, молимося за зцілення ран тисячам поранених у цій війні", — додав він.

Разом із тим, за словами Філарета, церква висловлює занепокоєння, що в передвиборчій кампанії сіється розбрат і невпевненість у майбутньому, зневажається пам'ять героїв Небесної сотні й наших воїнів.

"Майбутній президент, виконуючи вимоги суспільства, повинен вже зараз показати, як він проведе суттєві кадрові зміни в системі державного управління та силових структурах, здійснить кардинальну перебудову судової системи, прокуратури, виборчої системи, проведе реальне очищення держави від корупції. Тільки тоді країна міцно стане на шлях правди, справедливості, демократії, справжнього, а не декларованого європейського вибору", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філарет заявив, що Україна здобуде перемогу над Росією у війні, оскільки вона створила дуже боєздатну армію.

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