''Ми дуже здивуємось'': Гай розповів про розрив між Порошенком і Зеленським у другому турі виборів

У другому турі президентських виборів між кандидатами Петром Порошенком і Володимиром Зеленським можливий розрив у кількості голосів, який дуже здивує українців. За 2,5 тижні багато що може змінитися в політиці і рейтингах кандидатів.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив волонтер та ветеран Мирослав Гай. Він відзначив, що прогнози стосовно кандидатів робити складно, все буде залежати від роботи штабів обох кандидатів.

"Подивимось, як вони відпрацюють президентську гонитву за ці тижні. Якщо місяць тому Порошенку не прогнозували участі в другому турі, а зараз він обігнав усіх скептиків та інших кандидатів, то до 21 квітня ми можемо дуже сильно здивуватися, багато що поміняється. Розрив між кандидатами можливий, це однозначно", – сказав він.

Українці, зокрема військові, які голосували не за Зеленського і не за Порошенка, у другому турі, швидше за все, віддадуть голоси діючому президенту, переконаний волонтер. Це відбудеться з чисто логічних та меркантильних міркувань виборців, пояснив він.

"Все таки військовослужбовці усвідомлюють, що те, чим вони займаються, війна і захист України, – це складна серйозна багатошарова річ, а людина, яка прийде на посаду президента, має в цьому розбиратися", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомо, за кого голосували військовослужбовці Збройних сил України.

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