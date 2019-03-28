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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Можно проиграть главную битву: Забужко обратилась с предупреждением к Украине

1.8тЧитать материал на украинском

Украинцы рискуют проиграть главную битву, так как предстоящие президентские выборы являются именно такой.

Об этом заявила украинская писательница Оксана Забужко в авторской колонке на DW. "Так что теперь, после пяти лет войны, такая "заноза в глазу" мешает миллионам украинцев видеть, что эти выборы – тоже война, даже одна из важнейших ее сражений: та, в которой стреляют – не по окопам из "Градов" и не по мирняку из телевизора – а сразу по Главнокомандующему: тихо-любо-легитимно убирают его, нашими же руками, – и меняют своего "ряженого"?" – спросила она.

При этом писательница призвала украинцев перестать отвлекаться от главных задач.

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"Хотите попробовать, поэкспериментировать - прямо посреди еще не выигранной войны: а что оно будет, когда вместо этой синенькой проволочки – подсоединить красненькую: бабахнет или нет?" – возмутилась Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко поделилась жуткими видео с людьми, которые берут штурмом КПП "Станица Луганская" в "ЛНР". Она предупредила, что та же участь может ждать всех остальных украинцев, если они безответственно отнесутся к выборам президента.

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Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Раджу представникам української еліти декілька разів перечитати звернення Української Церкви до громадян-виборців. От звернувся Вакарчук і що? Об'єднав українців, особливо тих хто вирішив підтримати Зеленського? Вони ж сприйняли його звернення як особисту образу. Звернення Забужко не краще бо натякає на недоумкуватість багатьох українців.
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