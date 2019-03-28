Можна програти головну битву: Забужко звернулася з попередженням до України

Українці ризикують програти головну битву, оскільки майбутні президентські вибори є саме такою.

Про це заявила українська письменниця Оксана Забужко в авторській колонці на DW. "То що ж тепер, по п'яти роках війни, яка така "скалка в оці" заважає мільйонам українців бачити, що ці вибори — теж війна, ба навіть одна з найважливіших її битв: та, в якій стріляють — не по окопах з Градів, і не по мирняку з телевізора — а відразу по Головнокомандувачеві: тихо-любо-легітимно прибирають його, нашими ж таки руками, — й міняють на свого "рядженого"?" — запитала вона.

При цьому письменниця закликала українців перестати відволікатися від головних завдань.

"Хочете спробувати, поекспериментувати — прямо посеред іще не виграної війни: а що-що воно буде, коли замість оцього синенького дротика — та під'єднати червоненький: бабахне чи ні?" — обурилася Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко поділилася моторошними відео з людьми, які беруть штурмом КПП "Станиця Луганська" у "ЛНР". Вона попередила, що така сама доля може очікувати решту українців, якщо вони безвідповідально поставляться до виборів президента.

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