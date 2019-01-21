Передает полномочия: Зеленский приоткрыл тайны предвыборной кампании

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что понемногу отходит от дел в "95 квартале" и вплотную начинает заниматься предвыборной кампанией.

"Естественно, я уже передаю понемногу полномочия – независимо от результатов этих выборов. Это правильно делать сейчас, чтобы не остановились процессы производственные", – объяснил он в интервью "УП".

При этом он анонсировал съезд партии, который, по его словам, станет настоящим сюрпризом. Причем, прессу приглашать на него Зеленский не собирается.

Владимир Зеленский

"Я очень хочу открытую предвыборную кампанию. Открытую. Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать. Я считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством", – пояснил он.

При этом Зеленский сообщил, что его избирательный штаб возглавляет Иван Баканов. Это – глава движения "Слуга народа".

"Доктор юридических наук Руслан Стефанчук – наш идеолог. У него профессиональная команда из разных городов – Киев, Харьков, Хмельницкий. Юра Костюк – мой коллега, мой товарищ. Кроме него, еще есть Миша Валеев – креативный продюсер студии "Квартал 95". Вот Сережа Шефир – мой партнер по бизнесу и соавтор, и его брат Боря Шефир. Нас несколько человек. Тут нет миллиона маркетологов, но семерка творческих людей есть", – рассказал он о своей команде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

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