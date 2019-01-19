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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Вынуждены получать: у Зеленского прояснили ситуацию с деньгами из России

5.8тЧитать материал на украинском

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

Об этом заявил юрист "Квартала 95" Иван Баканов, передает ТСН. Он заверил, что компания "Грин Филмз", которую связывают с его клиентом, вынуждена получать эти средства.

"К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 годов. Эти контракты касаются роялти, которые получает эта компания за произведенные фильмы в 2010-2014 годах", – объяснил он.

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Владимир Зеленский

В частности, права на показ фильма "Любовь в большом городе" приобрел "Первый канал" еще десять лет назад, и теперь каждый раз, когда фильм транслируют в эфире, они, по словам юриста, платят деньги на счет "Грин Филмз".

"Мы бы хотели эти компании закрыть, но к большому сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против "Квартала" в РФ возбудили уголовные дела, и приехать туда не представляется возможным", – пояснил Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора, заявили в расследовании программы "Схемы", проведенном "Радио Свобода" и телеканалом "UA: Перший".

Однако сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Пи..ит как Троцкий.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Проблемы с женщинами самой древней профессии в том, что они вынуждены брать и получать от многих. Только при этом они не всегда настолько безаппеляционно лезут руководить страной.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Поц и ко. Вазеленский ублюдок.
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