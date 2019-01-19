''А вы шутите!'' Зеленский признался, что встречался с Порошенко

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре 2018 года встречался с главой государства Петром Порошенко.
На встрече президент спросил у юмориста, будет ли он баллотироваться на пост главы государства. Шоумен ответил, что "думает", передает "УП".
"Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю... Он объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь", – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский
"РБК-Украина"
По его словам, он ответил Порошенко, что "это же юмор, который отражает общество. Юмор – это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было".
Также Зеленский сказал, что счастлив, что "в Украине есть юмор".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года.
Зеленский сделал заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал, где шоумен исполняет роль президента Украины.
В интервью Дмитрию Гордону он сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.
Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.
В новогоднюю ночь шоумен объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!