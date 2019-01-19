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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''А вы шутите!'' Зеленский признался, что встречался с Порошенко

1.3тЧитать материал на украинском

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре 2018 года встречался с главой государства Петром Порошенко.

На встрече президент спросил у юмориста, будет ли он баллотироваться на пост главы государства. Шоумен ответил, что "думает", передает "УП".

"Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю... Он объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь", – сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"РБК-Украина"

По его словам, он ответил Порошенко, что "это же юмор, который отражает общество. Юмор – это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было".

Также Зеленский сказал, что счастлив, что "в Украине есть юмор".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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