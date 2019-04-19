Медведчук предложил Зеленскому сделку от Путина: условия

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук предложил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому задуматься о возможной сделке с главой России Владимиром Путиным.

По его словам, в обмен он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из РФ. "У них нет никаких ожиданий в Москве... Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его окружении, и что он будет делать и с кем", — сказал Медведчук в интервью Reuters.

При этом подчеркивается, что основной целью России якобы является возвращение Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях.

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Медведчук заявил, что до сих пор Зеленский занимал неправильную позицию, но в Москве надеются, что после избрания президентом, он изменит ее.

"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать... Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию", — сказал кум Путина.

По его словам, Путин может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка в качестве жеста доброй воли.

Также в Кремле якобы ждут от Зеленского восстановления экономических отношений с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сказал, что Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".

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