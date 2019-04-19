Медведчук предложил Зеленскому сделку от Путина: условия

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук предложил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому задуматься о возможной сделке с главой России Владимиром Путиным.
По его словам, в обмен он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из РФ. "У них нет никаких ожиданий в Москве... Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его окружении, и что он будет делать и с кем", — сказал Медведчук в интервью Reuters.
При этом подчеркивается, что основной целью России якобы является возвращение Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях.
Медведчук заявил, что до сих пор Зеленский занимал неправильную позицию, но в Москве надеются, что после избрания президентом, он изменит ее.
"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать... Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию", — сказал кум Путина.
По его словам, Путин может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка в качестве жеста доброй воли.
Также в Кремле якобы ждут от Зеленского восстановления экономических отношений с РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сказал, что Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".
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