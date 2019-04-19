Медведчук запропонував Зеленському угоду від Путіна: умови

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук запропонував кандидату у президенти України Володимиру Зеленському задуматися про можливу угоду із главою Росії Володимиром Путіним.

За його словами, в обмін він може отримати контроль над Донбасом, дешевий газ і інвестиції із РФ. "У них немає ніяких очікувань у Москві... Вони хочуть подивитися, що буде потім, хто буде в його оточенні, і що він буде робити і з ким", — сказав Медведчук в інтерв'ю Reuters.

При цьому підкреслюється, що основною метою Росії нібито є повернення Донбасу під контроль України, але на своїх умовах.

Медведчук заявив, що до сих пір Зеленський займав неправильну позицію, але у Москві сподіваються, що після обрання президентом, він змінить її.

"Може бути, він прийде до думки, що заради миру потрібно це зробити... Ніхто не говорить про необхідність іти на поступки або щось віддавати. Ми говоримо про необхідність повернути людей і територію", — сказав кум Путіна.

За його словами, Путін може бути готовий звільнити 24 захоплених українських моряків у якості жесту доброї волі.

Також у Кремлі нібито чекають від Зеленського відновлення економічних відносин із РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук сказав, що Путін нібито бажає, щоб Україна "була нормальною країною".

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