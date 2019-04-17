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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Медведчук готовий підтримати Зеленського: названо умову

4.7тЧитати матеріал російською

Голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив про готовність його політсили підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Головною умовою є прагнення Зеленського до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, пише Financial Times.

"Якщо Зеленський дійсно хоче миру і хоче відновити економічний потенціал України, то наша партія підтримає його дії", — підкреслив Медведчук.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

BBC.com

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Автономія для Донбасу: у Зеленського відповіли на план Медведчука

Що стосується позиції Володимира Путіна щодо цього питання, то вона поки чітко не визначена, зазначив політик.

"Володимир Володимирович Путін не сказав мені на нашій останній зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Але це залежить від того, кого оберуть, і які у них погляди", — сказав Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що, ставши президентом, Зеленський планує усунути Медведчука як посередника з переговорного процесу між Україною та Росією.

Зі свого боку Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу щодо питань Донбасу неможливо.

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Особи
Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Не так он просит, надо жалобно и на коленях, а то получит ведро вазелина и будет держаться за жопу .......... вообщем Витя трахнул сам себя - думал два кандидата за ним будут бегать - теперь сам напрашивается, потом вообще перебежит к карлику если успеет!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отож петю ждет зона-эксперты! Поздравляю Зеленского с ПОБЕДОЙ на 100% на Выборах президента Украины! Ультиматум Зеленскому если через 2 месяца на посту президента опг порошенко не будет арестовано мы подымаем новый Майдан!-правда украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские свиньи я даю руку на отсечение что президетом стал Зеленский! Мы скинули Порошенко как вы и хотели! Подымайтте задницы и идите скидывайте карлика-лилипута убившего в боинге 298 человек и 80 из них Дети!- и войне конец!
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