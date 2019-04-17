Медведчук готовий підтримати Зеленського: названо умову

Голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив про готовність його політсили підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Головною умовою є прагнення Зеленського до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, пише Financial Times.

"Якщо Зеленський дійсно хоче миру і хоче відновити економічний потенціал України, то наша партія підтримає його дії", — підкреслив Медведчук.

Віктор Медведчук BBC.com

Що стосується позиції Володимира Путіна щодо цього питання, то вона поки чітко не визначена, зазначив політик.

"Володимир Володимирович Путін не сказав мені на нашій останній зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Але це залежить від того, кого оберуть, і які у них погляди", — сказав Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що, ставши президентом, Зеленський планує усунути Медведчука як посередника з переговорного процесу між Україною та Росією.

Зі свого боку Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу щодо питань Донбасу неможливо.

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