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Выборы президента Украины 2019

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Зеленскому и Порошенко пообещали устроить жесткую мясорубку на дебатах

1.7тЧитать материал на украинском

Общественное телевидение пообещало устроить жесткие дебаты для кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как заявил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров, не будет никаких ограничений в вопросах к политикам, передает "Громадське".

"Нет ни единого сомнения, я вам гарантирую... такую мясорубку, которую устраивает журналист, не скованный никакими обязательствами. Мирослава Барчук и Павел Казарин... у них нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью. То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована", — сказал Макаров.

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Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко

Зеленскому и Порошенко пообещали устроить жесткую мясорубку на дебатах

Как сообщал OBOZREVATEL, модератором дебатов между кандидатами в президенты Украины станет журналист Павел Казарин.

Дебаты на НСК "Олимпийский" обойдутся в 1 млн долларов. Инициатором встречи на стадионе выступил Зеленский, записав неожиданное видеообращение к Порошенко, что вызвало огромный ажиотаж в сети.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
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