Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео

Співробітники медичного центру Eurolab визнали помилку в довідці з аналізами кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це вони повідомили у відеозверненні, опублікованому на сторінці клініки в Facebook, заявивши, що помилково вказали датою забору 2 квітня замість 5.

"Я випадково через хвилювання ввела цифру 2, а не 5. Вони поруч на клавіатурі знаходяться. Я приношу вибачення кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Дана помилка ніяк не впливає на достовірність результатів", — сказали в медичному центрі.

Інцидент також прокоментував і сам Зеленський, на сторінці якого була опублікована довідка "заднім числом". "У нашій історії з аналізами стався казус", — написав актор, замінивши знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський. Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.

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