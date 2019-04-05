МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео

1.4тЧитати матеріал російською

Співробітники медичного центру Eurolab визнали помилку в довідці з аналізами кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це вони повідомили у відеозверненні, опублікованому на сторінці клініки в Facebook, заявивши, що помилково вказали датою забору 2 квітня замість 5.

"Я випадково через хвилювання ввела цифру 2, а не 5. Вони поруч на клавіатурі знаходяться. Я приношу вибачення кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Дана помилка ніяк не впливає на достовірність результатів", — сказали в медичному центрі.

Новини
Зеленському та Порошенку пообіцяли влаштувати жорстку м'ясорубку на дебатах
Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео

Інцидент також прокоментував і сам Зеленський, на сторінці якого була опублікована довідка "заднім числом". "У нашій історії з аналізами стався казус", — написав актор, замінивши знімки.

Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео
Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео
Медики зробили заяву про "казус" з аналізами Зеленського: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

  • Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський. Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Даже в шагах что придуманы заранее не может все сделать так что бы все выглядело четко, ясно, без ошибок и накладок. Так бодро позвал на стадион и струсил после согласия, потребовал анализов и побежал к друзьям которые взяли не надежные пробы, только написали отчет и тут же с ошибкой, никто не удосужился проверить перед публикацией! Воистину, что ни делает дурак - все он делает не так. То ли дело Порошенко. Четко, ясно, без какой либо возможности подвергнуть сомнению. Если вовочка не может четко сделать такие простые вещи то какой из него президент? Он не предшественников будет кивать а с первого дня на свою команду, мол не досмотрели что-то, а я не виноват!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки