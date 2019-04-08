Хто голосував за Зеленського в першому турі: названа аудиторія шоумена

У першому турі виборів, який відбувся 31 березня, за кандидата в президенти і шоумена Володимира Зеленського проголосували 57% громадян у віці 18-29 років.

При цьому за чинного главу держави Петра Порошенка серед такої ж вікової категорії віддали голоси 14% виборців.

Про це свідчать дані Фонду "Демократичні ініціативи", засновані на показниках національного екзит-полу.

Володимир Зеленський

У групі виборців 30-39 років Зеленський також став лідером - 45%, Порошенко - 17%.

Серед виборців у віці 40-49 років за Зеленського голосували 36% респондентів, за Порошенка - 18,5%.

Виборці у віці 50-59 років віддали 22% голосів за Зеленського, за Порошенка - 19%.

Серед виборців старше 60-ти років найбільшу підтримку отримала Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце, - 19%, у Порошенка - 18%, у Зеленського - 12,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

П'ятірка лідерів:

Володимир Зеленський - 30,24% (5 713 825 голосів)

Петро Порошенко - 15,95% (3 014 523 голоси)

Юлія Тимошенко - 13,40% (2 532 230 голосів)

Юрій Бойко - 11,67% (2 205 974 голоси)

Анатолій Гриценко - 6,91% (1 306 411 голосів)

Так, лідерами президентських перегонів стали Зеленський і Порошенко, але Тимошенко також може потрапити до другого туру: в ЦВК назвали умову.

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