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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Хто голосував за Зеленського в першому турі: названа аудиторія шоумена

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У першому турі виборів, який відбувся 31 березня, за кандидата в президенти і шоумена Володимира Зеленського проголосували 57% громадян у віці 18-29 років.

При цьому за чинного главу держави Петра Порошенка серед такої ж вікової категорії віддали голоси 14% виборців.

Про це свідчать дані Фонду "Демократичні ініціативи", засновані на показниках національного екзит-полу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

У групі виборців 30-39 років Зеленський також став лідером - 45%, Порошенко - 17%.

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Серед виборців у віці 40-49 років за Зеленського голосували 36% респондентів, за Порошенка - 18,5%.

Виборці у віці 50-59 років віддали 22% голосів за Зеленського, за Порошенка - 19%.

Серед виборців старше 60-ти років найбільшу підтримку отримала Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце, - 19%, у Порошенка - 18%, у Зеленського - 12,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

П'ятірка лідерів:

  • Володимир Зеленський - 30,24% (5 713 825 голосів)

  • Петро Порошенко - 15,95% (3 014 523 голоси)

  • Юлія Тимошенко - 13,40% (2 532 230 голосів)

  • Юрій Бойко - 11,67% (2 205 974 голоси)

  • Анатолій Гриценко - 6,91% (1 306 411 голосів)

Так, лідерами президентських перегонів стали Зеленський і Порошенко, але Тимошенко також може потрапити до другого туру: в ЦВК назвали умову.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
За свинохряка голосовали бабки из=за разовой прибавки к пенсии,и выплаченной перед самыми выборами "монетизированных" субсидий
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мне только одно интересно - а откуда такая информация? Откуда он могут знать, какая возрастная группа, за кого голосовала??? Да еще с точностью до десятой процента?
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