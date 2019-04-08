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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

В Раде создают объединение "За Зеленского": что известно

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В Верховной Раде уже в ближайшие дни будет зарегистрировано межфракционное объединение “За следующего президента Украины Владимира Зеленского”.

Об этом OBOZREVATEL рассказал внефракционный народный депутат Виталий Куприй. В объединение могут войти как минимум десяток нардепов, как внефракционных, так и с отдельных депутатских групп.

“Это предварительная инициатива и она должна показать — в парламенте есть сила, которая против возможных фальсификаций выборов со стороны Петра Порошенко. А уже после победы Владимира Зеленского будет второй формат — депутатская группа. Это будет официально и она сможет принимать участие в заседаниях Согласительного совета”, — подчеркнул нардеп.

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Хоть нардеп Виталий Куприй и заявляет, что это его инициатива, переговоры со штабом кандидата Зеленского он все же ведет.

Виталий Куприй

Виталий Куприй

“С кандидатом Зеленским не коммуницировал, а вот с его штабом — да. Мы определенные вопросы обсуждаем. Но это моя инициатива для того, чтобы помочь Зеленскому побеждать”, — поясняет Куприй.

Всего по оценкам народного депутата в ближайшие дни в объединение могут вступить более десяти членов парламента. Заинтересованность высказали внефракционные народные избранники, а также представители групп “Відродження” и “Воля народа”.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне данного заявления во время Согласительного совета парламента 8 апреля произошел конфликт между первым вице-спикером ВР Ириной Геращенко и народным депутатом Виталем Куприем.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Виталий Куприй
Место
Украина
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Комментарии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вот тошнотворные !!!! Странно что Куприй , я сразу подумал что Ляшко
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0
1
Севченко Николай
Севченко Николай
Депутаты, которые быстро переобуваются. Видимо очень надежные.
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3
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
По роже-классический ортодоксальный ононист.
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