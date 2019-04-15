Якщо Зеленський стане президентом. Що далі

22 квітня українці дізнаються ім'я наступного президента. Виходячи з даних першого туру, екзит-полів та соціології — найімовірніше, лідером країни стане Володимир Зеленський. Його підтримують, за різними оцінками, понад 60% українців, які визначилися з вибором і готові йти голосувати.

Як Зеленський готується до перемоги і що робитиме в перші дні — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Володимир Зеленський має найбільші шанси обійняти посаду президента за кілька тижнів. При цьому його команда вже формує план щодо перших кроків на його посаді. Але і відомо поки небагато;

Він обіцяє цілу низку законопроектів з економіки, народовладдя, а також зняття недоторканності;

Для цього Зеленському потрібна більшість у парламенті. Розмови і переговори у Верховній Раді вже тривають;

Паралельно команда Зеленського вибудовує діалог із політиками і дипломатами.

100 днів Зеленського

Програма кандидата Володимира Зеленського є у відкритому доступі як у Центральній виборчій комісії, так і на його персональному сайті. Кандидат Зе підійшов до її створення креативно — кинувши "клич" до українців в усіх соціальних мережах з проханням поділитися своїми пропозиціями.

Результатом кампанії стала програма, яку Зеленський почав зі слів: "Я розповім вам про Україну моєї мрії". Важливо зазначити, як і в інших кандидатів, вона виходить за рамки президентських повноважень. Адже Україна — парламентсько-президентська країна.

Медицина, освіта, пенсії — опосередковано стосуються президента, який може впливати на їхнє регулювання. Принаймні, згідно з законом. Але прямо розпоряджатися про підвищення зарплат або перехід на 11-річне навчання у школах глава держави не може.

В цьому і прихована одна з основних загроз для майбутнього глави держави, незалежно від його прізвища — швидких змін бути не може. На це немає ані часу, ані конституційних повноважень.

Президент країни відповідає за:

Безпеку. Він головнокомандувач;

Міжнародну політику. Він є обличчям країни;

Координацію роботи з іншими органами: може подавати пропозиції, кандидатури законодавчої, судової та виконавчої влади.

Якщо відштовхуватися від цих повноважень, то Володимир Зеленський може почати відразу з декількох кроків. Поки відомо про такі:

Зосередитися на вирішенні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Зокрема у ЗМІ вже пролунала теза про те, що Зеленський готовий посилити "нормандський формат". Пропонується приєднати до переговорів Великобританію і США. Діалог із бойовикам з "Л/ДНР" ніхто не вестиме. Цю саму інформацію раніше підтверджував і голова штабу Іван Баканов.

Реформувати Адміністрацію президента. Зеленський збирається прибрати так званих кураторів. На думку його команди, АП повинна виконувати дві функції: канцелярії та органу, який "напрацьовує нові ідеї і дає поштовх". Обіцяє розсекретити список гостей адміністрації.

Внести законопроекти в парламент, а також пропозиції щодо глав СБУ, ГПУ, МЗС і Міноборони.

Усунути конкуренцію між Міноборони і Генштабом.

Провести "аудит" України. Створити при президенті консультативний орган з експертів, зокрема міжнародних, які проведуть аудит протягом 3-4 місяців.

Також у команді Зе анонсували боротьбу з корупцією. "Прийде весна, саджати будемо" — з таким слоганом Володимир Зеленський ішов на перший тур виборів.

Володимир Зеленський

Нова антикорупційна система, на думку Зеленського, повинна:

забезпечити реальну незалежність всього ланцюжка відповідних органів;

скасувати недоторканність;

забезпечити чесне і справедливе суддівство за допомогою міжнародного Вищого економічного суду.

Вона передбачає зміну функцій силових структур, максимальну декриміналізацію економіки та збільшення покарання для корупціонерів. Щоправда, навіть частину таких пропозицій не можна реалізувати без підтримки парламенту.

Що робитиме з Верховною Радою?

Як уже зазначено вище — Верховна Рада один із важливих інструментів у керуванні державою. По суті, цей обраний українцями законодавчий орган призначає і контролює як президента України, так і Кабінет міністрів. Без коаліції, хоч і ситуативної, президент не зможе в повному обсязі реалізовувати свої передвиборчі обіцянки.

А що ж обіцяв Зеленський? Цілу низку нових законів:

про зняття депутатської, президентської та суддівської недоторканності;

про народовладдя (референдуми тощо);

про медіацію (альтернатива вирішення окремих питань через суд);

економічний блок (п'ятивідсоткова податкова амністія, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань).

Поки ситуація з більшістю у Верховній Раді перебуває у підвішеному стані. Депутати вже другий місяць розглядають поправки до законопроекту про українську мову, на засідання ходить не більше п'ятої частини обранців. У парламенті вже з'явилися перші охочі якось окреслити майбутню групу підтримки Володимира Зеленського.

Так, позафракційний народний депутат Віталій Купрій створив ціле міжфракційне об'єднання "За наступного президента Володимира Зеленського". Щоправда, поки офіційно там один нардеп — він сам. З іншого боку, і в самому штабі Зе заперечують будь-які переговори з Купрієм, стверджуючи, що це лише його самодіяльність.

У навколополітичних колах все ж ходять чутки про можливе об'єднання окремих фракцій під нового президента. Нібито частина БПП, "Народного фронту", "Самопомочі", "Волі народу", "Відродження" та навіть "Радикальної партії" готові створити ситуативну більшість до наступних парламентських виборів у жовтні цього року.

У коментарі OBOZREVATEL один з нардепів від "Народного фронту" підтвердив — у фракції дискусії навколо нової коаліції дійсно ведуться. Але конкретики поки немає.

"Нам важливо зрозуміти, в чому сенс цього об'єднання, яка буде користь саме для нашої фракції, тому про якісь реальні договори говорити рано. Все буде вирішуватися найближчими тижнями, а швидше за все — вже безпосередньо після виборів", — пояснив він на умовах анонімності.

Дійсно, ситуація в українському парламенті унікальна. Наразі в ньому немає фракції Зеленського. Немає тієї точки опори, яка де-юре могла б об'єднати навколо себе інші сили і створити коаліцію. В умовах шоку від результатів першого туру лідери партій і фракцій розуміють, що за такого розкладу треба видозмінювати більшість.

З іншого боку — за допомогою умовного президента Зеленського фракції ризикують просто розчинитися. А, нагадаємо, через півроку в Україні відбудуться парламентські вибори, які істотно змінять склад Верховної Ради.

Ще один важливий фактор — ризик для Володимира Зеленського. Задекларований ним принцип "нових облич" зобов'язує ретельно обирати собі союзників. "Старі обличчя" можуть істотно зіпсувати репутацію.

Чи буде підтримка Заходу?

В умовах російської агресії, а також високої корупції — саме європейські та американські партнери стали запорукою стабільності України. Це проявляється на економічному, політичному, військовому, дипломатичному фронтах. Тому легітимність, здатність домовлятися і адекватність нового президента в очах партнерів досить важлива.

Наразі відомо відразу про декілька показових зустрічей з представниками світового економічного і політичного істеблішменту. Ще у лютому Володимир Зеленський зустрівся з послом Франції Ізабель Дюмон. В ході зустрічі, як зазначено на сторінці кандидата, вони обговорили перші кроки в разі перемоги.

Ізабель Дюмон і Володимр Зеленский

До слова, Франція найактивніше взаємодіє із Зеленським. У п'ятницю, 12 квітня, у кандидата пройшла зустріч із президентом Емануелем Макроном. Це пояснюється як високим інтересом французів до найімовірнішого переможця, так і посиленням позицій Франції у Європейському Союзі загалом.

"Дуже класна і тепла атмосфера. Зустріч була дуже конструктивною. Я побачив перед собою лідера об'єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Говорили про життя, про головне. Говорили про припинення війни на Донбасі", — пояснив результати зустрічі Зеленський.

Підвищена увага до Зеленського і з боку Міжнародного валютного фонду. В кінці лютого глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман поговорив із Зеленським. Ця зустріч запам'яталася тим, що кандидат у президенти "підкреслив важливість продовження співпраці для подальшого покращення економічної ситуації в країні, приплив інвестицій та підвищення стандартів життя громадян".

Зустрічався Зеленський і з представниками наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES). Ця організація щороку влаштовує масштабні форуми світових дипломатів, економістів, політиків і бізнесменів з усього світу у Києві. Серед членів наглядової ради екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, екс-президент Європарламенту Патрік Кокс та інші топ-політики.

Такими зустрічами Зеленський намагається як отримати необхідний досвід дипломатичних переговорів, так і заручитися підтримкою вагомих світових політиків. До того ж їхній інтерес після першого туру лише зростає. Після можливої перемоги в першому турі виборів команді Зе доведеться сильно попрацювати для того, щоб отримати максимальну підтримку з боку західних колег.

Безумовно, вибори вони визнають, але ось політична вага Зеленського на міжнародний арені найближчими місяцями буде невеликою. Йому важливо отримати не просто офіційні, а й дружньо-партнерські відносини із західними елітами.

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