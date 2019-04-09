"В Украине устроили гвалт!" Лукашенко объяснился по Зеленскому и Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень удивился бурной реакции Украины на его слова о победе действующего главы государства Петра Порошенко на выборах.

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" – сказал Лукашенко 9 апреля во время поездки в Минскую область, передает БЕЛТА.

Как известно, накануне лидер Беларуси дал интервью турецкому агентству "Анадолу", в котором высказался о выборах в Украине. Он посоветовал украинским избирателям не идти на выборы, если они хотят голосовать за кого-то из кандидатов в знак протеста. При этом Лукашенко выразил уверенность, что победит все же Порошенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко Известия

"Нет, он (говорят. - Ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг... Гвалт устроили!" - отреагировал белорусский лидер, добавив, что не высказывал поддержки ни одному из кандидатов.

Он напомнил, что сейчас Зеленского активно "дубасят" и в Украине, и в России. "А что, актер не может быть президентом?" - задал вопрос Лукашенко. В качестве примера он привел бывшего президента США Рональда Рейгана, который до начала политической карьеры тоже был актером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились неофициальные результаты соцопроса украинцев, согласно которым разрыв между Зеленским и Порошенко существенно увеличился.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!