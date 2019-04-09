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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко и Зеленского могут заменить зверятами: всплыли детали дебатов

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Если кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко не придут на дебаты в студию "Суспільного", то на экране появится нейтральный ролик, например, со зверятами.

Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. По его словам, в бюджете уже заложены средства и подготовка к дебатам идет, передают "Крым.Реалии".

"Вся работа будет сделана, она уже есть в смете, с этим ничего не сделаешь. Отменить ее тоже нельзя. То есть в назначенное время будет готова студия, модератор, все будет готово. На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера. Ну, например, маленький зверек заворачивает своими ручками что-нибудь", - отметил он.

"В то же время будет бегущая строка… "Извините, кандидат такой-то не явился на дебаты", - добавил Аласания.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Он подчеркнул, что дебаты являются "важным политическим делом".

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"Мы, таким образом, отмечаем, что кандидат не слишком серьезно относится к такому формату как дебаты", - отметил Аласания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнюю пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля, теледебаты между кандидатами должны состояться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЗураб Аласания
Место
Украина
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Если не придёт Порошенко, покажут поросёнка, это понятно. А не придёт Зеленский, то кого будут показывать? Заранее бы знать.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Порошенко будет, это без вариантов, он то человек слова, как сказал так и будет в отличии от вертлявого Зе.
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Компасов Джип
Компасов Джип
Ivanenko Petr, Это точно! Хозяин своего слова - захотел дал, захотел обратно взял.
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