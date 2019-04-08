Скандал со Степановым: Геращенко заявил о давлении Порошенко на глав ОГА

Президент Петр Порошенко хочет уволить некоторых глав ОГА из-за того, что недоволен результатами голосования в первом туре выборов. Таким образом он также хочет запугать их перед вторым туром.

Об этом заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко в интервью Politeka, прокомментировав скандал с отставкой главы Одесской ОГА Максима Степанова.

"После оглашения результатов первого тура команда президента увидела, что результаты по южным и восточным областям просто ужасающие для президента. В некоторых областях он набирал 6-7%. По моей информации, Администрацией президента некоторым губернаторам было предложено подать в отставку. Некоторые согласились, но некоторые отказались. У нас в Конституции, в законах не указано, что губернатор должен подавать в отставку, если на территории области действующий президент набрал низкий процент. Я считаю, что те губернаторы, которые сейчас откажутся подавать в отставку, поступят правильно", — заявил он.

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"Думаю, что ситуация с Максимом Степановым связана с тем, что его попросили уйти в отставку за низкий результат Петра Порошенко", — сказал Геращенко.

По его словам, в команде президента планировали набрать около 21% голосов, чтобы визуально отрыв от Зеленского казался меньшим.

"В таком случае у них разрыв с результатами Зеленского, который прогнозировался на уровне 27-28 процентов, не был бы так психологически велик и тогда шансы на победу во втором туре для действующего президента были бы достаточно значительные. Основные пять областей, которые дали победу президенту — это западные области Украины: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ривненская", — сказал он.

Геращенко заявил, что увольнения некоторых глав ОГА должны напугать остальных лидеров областей перед вторым туром президентских выборов.

"Ваша задача — выполнять закон и Конституцию, которые говорят, что вы руководите и направляете работу государственных органов власти не на выборы, а ради интересов жителей тех областей, в которых вы руководите временно. Поэтому не идите на провокации, не поддавайтесь на давление, не уходите в отставку по требованию того, что у вас маленький процент набрал Петр Порошенко", — добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Максим Степанов потроллил Порошенко, заявив, что президент потребовал его отставки из-за того, что он обеспечил проведение честных выборов.

По информации OBOZREVATEL, Порошенко проводил встречу и с другими главами ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию. Эта просьба, скорее всего, мотивирована тем, что Порошенко неудовлетворен своими результатами на выборах в этих областях.

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