"Заявим права на русский язык!" В команде Зеленского проговорились о планах

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Харебин заявил, что у Украины есть собственные права на русский язык.

По его мнению, деление страны на украино- и русскоговорящих – это тезисы, присущие стране-оккупанту. Об этом Харебин написал в комментариях под своим постом в Facebook.

"Моя позиция на протяжении многих лет была такой: Украина имеет собственные права на русский язык. И они будут заявлены", – высказался член команды Зеленского.

Таким образом он ответил на комментарий одного из пользователей о том, почему в интервью Владимир Зеленский заявил, что в Украине давят на русский язык.

Александр Харебин Facebook Oleksandr Kharebin

"Русскоговорящие украинцы – они украинцы? Активное деление страны на тех, кто говорит на украинском и тех, кто на русском – это о какой Украине? О единой и родной для всех или какой-то другой? Именно эти тезисы, будто по инструкции из РФ, страны оккупанта, сейчас в предвыборной лихорадке транслируют действующие украинские чиновники и власть", – ответил Харебин.

Как известно, Александр Харебин в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко "Украинского медиахолдинга" стал членом наблюдательного совета и операционным директором компании. После этого с 2015-го по 2017 год был первым заместителем гендиректора НТКУ.

В 2019 году Харебин присоединился к команде Владимира Зеленского и стал экспертом по вопросам информационной и языковой политики, а также по общеполитическим вопросам.

Александр Харебин Facebook Oleksandr Kharebin

Народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий отметил также, что Харебин в своих заявлениях выступает против государственного языка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За языковую и информационную политику у Зеленского будет отвечать Александр Харебин. Мы немного знакомы. Начал интересоваться его выступлениями и публикациями. Он выступает против государственного языка и за модернизированный СССР",– написал Княжицкий.

Как писал OBOZREVATEL, в марте кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств. Такое заявление он сделал в интервью иностранным СМИ.

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