"Заявимо права на російську мову!" У команді Зеленського обмовилися про плани

Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Олександр Харебін заявив, що Україна має власні права на російську мову.

На його думку, розподіл країни на україно- і російськомовних – це тези, властиві країні-окупанту. Про це Харебін написав у коментарях під своїм постом у Facebook.

"Моя позиція протягом багатьох років була такою: Україна має власні права на російську мову. І вони будуть заявлені", – висловився член команди Зеленського.

Так він відповів на коментар одного з користувачів про те, чому в інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що в Україні тиснуть на російську мову.

Олександр Харебін Facebook Oleksandr Kharebin

"Російськомовні українці – вони українці? Активний поділ країни на тих, хто розмовляє українською і тих, хто російською – це про яку Україну? Про єдину і рідну для всіх чи якусь іншу? Саме ці тези, ніби за інструкцією з РФ, країни окупанта, зараз у передвиборчій лихоманці транслюють чинні українські чиновники і влада", – відповів Харебін.

Як відомо, Олександр Харебін у листопаді 2013 року після придбання Сергієм Курченком "Українського медіахолдингу" став членом наглядової ради і операційним директором компанії. Після цього з 2015-го по 2017 рік був першим заступником гендиректора НТКУ.

У 2019 році Харебін приєднався до команди Володимира Зеленського і став експертом із питань інформаційної та мовної політики, а також загальнополітичних питань.

Олександр Харебін Facebook Oleksandr Kharebin

Народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Княжицький зазначив також, що Харебін в своїх заявах виступає проти державної мови. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"За мовну та інформаційну політику у Зеленського відповідатиме Олександр Харебін. Ми побіжно знайомі. Почав цікавитися його виступами і публікаціями. Він виступає проти державної мови і за модернізований СРСР", – написав Княжицький.

Як писав OBOZREVATEL, у березні кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на мови нацменшин. Таку заяву він зробив в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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