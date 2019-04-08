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Вибори президента України 2019

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Де і за чий рахунок: ЦВК пролила світло на офіційні дебати Зеленського і Порошенка

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Офіційні дебати лідерів президентських перегонів-2019 в Україні Володимира Зеленського та Петра Порошенка за кошти державного бюджету мають проводитися у студії "Суспільного" за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, повідомляє "РБК-Україна". За її словами, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.

"Звертаю вашу увагу на наявну постанову ЦВК від 5 травня 2014 року № 472, яким встановлено місце проведення дебатів. Саме там повинні проводитися дебати. Це теледебати, які мають обов'язково пройти згідно із законодавством", — заявила вона.

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Де і за чий рахунок: ЦВК пролила світло на офіційні дебати Зеленського і Порошенка

І додала: "Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаЦВК
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