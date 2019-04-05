Футуролог спрогнозировал первые 100 дней Зеленского-президента

Если украинцы выберут Владимира Зеленского президентом, то после инаугурации у него будет очень долгий период адаптации и обучения по месту работы. За первые сто дней ему придется хотя бы разобраться в том, как устроена государственная машина.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил футуролог Алексей Жмеренецкий. Он сказал, что самое главное в этом вопросе – кто правая рука Зеленского, которая "будет нашептывать ему, что делать".

"Сейчас Зеленский вряд ли сможет различить хорошо упакованные рекомендации, которые носят корыстный коррупционный характер, от тех советов, которые направлены на развитие страны. Если его выберут президентом, ему под соусом реформ можно будет, например, подать демонтаж институциональной системы страны. Если Зеленский победит, то он должен будет встречаться со старыми кадрами и круглосуточно учиться. За первые сто дней он должен понять хотя бы сущность такой работы", – сказал он.

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Футуролог напомнил, что Владимир Зеленский подошел к предвыборной кампании без команды и понимания работы государственных структур. Жмеренецкий отметил, что этот кандидат в президенты не знает, как реформировать страну.

Владимир Зеленский "Громадське телебачення"

"Это очень интересный момент. Я не готов сейчас вникать в намерения Зеленского, в том, насколько искренне он хочет реформировать страну, но очевидно одно – он не понимает как это делается. Поэтому он очень быстро начал собирать экспертов. По рынку просто был брошен призыв – "всем, кто хочет присоединиться, приходите". И вот так, в формате "круглых столов", Зеленский в ускоренном режиме набирается ума и начинает разбирается как работает страна", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

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