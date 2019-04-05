Футуролог спрогнозував перші 100 днів Зеленського-президента

Якщо українці виберуть Володимира Зеленського президентом, то після інаугурації він матиме дуже довгий період адаптації і навчання за місцем роботи. За перші сто днів йому доведеться хоча б розібратися у тому, як влаштована державна машина.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив футуролог Олексій Жмеренецький. Він сказав, що найголовніше у цьому питанні – хто права рука Зеленського, яка "буде нашіптувати йому, що робити".

"Зараз Зеленський навряд чи зможе розрізнити гарно упаковані рекомендації, які носять корисливий корупційний характер, від тих порад, які направлені на розвиток країни. Якщо його виберуть президентом, йому під соусом реформ можна буде, наприклад, подати демонтаж інституціональної системи країни. Якщо Зеленський переможе, то він повинен буде зустрічатися зі старими кадрами і цілодобово вчитися. За перші сто днів він має зрозуміти хоча б сутність такої роботи", – сказав він.

Футуролог нагадав, що Володимир Зеленський підійшов до передвиборчої кампанії без команди і розуміння роботи державних структур. Жмеренецький зазначив, що цей кандидат у президенти не знає, як реформувати країну.

Володимир Зеленський "Громадське телебачення"

"Це дуже цікавий момент. Я не готовий зараз вникати в наміри Зеленського, в те, наскільки щиро він хоче реформувати країну, але очевидно одне, – він не розуміє як це робиться. Тому він дуже швидко почав збирати експертів. На ринку просто був кинутий заклик – "всім, хто хоче приєднатися, приходьте". І ось так, у форматі "круглих столів" Зеленський у прискореному режимі набирається розуму й починає розбирається як працює країна", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

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