"Если докажут": Зеленский рассказал, как поступит с миллионами Коломойского

Средства в размере 2,6 млрд долларов, выведенные олигархом Игорем Коломойским из "ПриватБанка", должны быть возвращены в Украину.

Об этом в интервью с журналистами ведущих западных СМИ заявил кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в бюджет должны быть зачислены все украденные деньги украинских олигархов, которые они прячут за границей.

"Конечно же, я за то, чтобы все было честно. Чтобы деньги, если будет доказано, что они украдены, вернулись в бюджет нашей страны, однозначно".

Владимир Зеленский

Зеленский считает, что олигархи никак не должны влиять на политические процессы в Украине, однако жесткая война с ними приведет к негативным последствиям.

"Они не могут влиять на политику, не могут покупать партии, это криминал. У них огромное количество, да все фактически, предприятия в их руках. Это огромное количество рабочих мест. Поэтому, если пойти жесткой войной против них, люди потеряют рабочие места, в стране будет еще один Майдан", -предупредил он.

Кроме того, по мнению кандидата, олигархи не должны влиять на СМИ:

"Однозначно никакого влияния на медиаресурс, информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов, рассматривайте канал как бизнес, но информационный блок на каждом теле-, интернет-, радиовещателе должен им не подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Зеленский рассказал о том, как он видит прекращение войны на Донбассе.

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