"Якщо доведуть": Зеленський розповів, як вчинить з мільйонами Коломойського

Кошти в розмірі 2,6 млрд доларів, виведені олігархом Ігорем Коломойським із "ПриватБанку", повинні бути повернуті в Україну.

Про це в інтерв'ю з журналістами провідних західних ЗМІ заявив кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський. Він наголосив, що в бюджет повинні бути зараховані всі вкрадені гроші українських олігархів, які вони ховають за кордоном.

"Звичайно ж, я за те, щоб усе було чесно. Щоб гроші, якщо буде доведено, що вони вкрадені, повернулися в бюджет нашої країни, однозначно".

Володимир Зеленський

Зеленський вважає, що олігархи ніяк не повинні впливати на політичні процеси в Україні, проте жорстка війна з ними призведе до негативних наслідків.

"Вони не можуть впливати на політику, не можуть купувати партії, це кримінал. У них величезна кількість, та усі фактично, підприємства в їхніх руках. Це величезна кількість робочих місць. Тому, якщо піти жорсткою війною проти них, люди втратять робочі місця, в країні буде ще один Майдан", - попередив він.

Крім того, на думку кандидата, олігархи не повинні впливати на ЗМІ:

"Однозначно жодного впливу на медіаресурс, інформаційну атмосферу в країні. Так, вони власники каналів, розглядайте канал як бізнес, але інформаційний блок на кожному теле-, інтернет-, радіомовнику повинен їм не підкорятися. Вони повинні бути портфельними інвесторами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів про те, як він бачить припинення війни на Донбасі.

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