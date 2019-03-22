Я хочу сказать хорошие слова про украинские выборы.

При том? что я сегодня не посмотрела ни одного ток-шоу про украинские выборы по российским каналам))

Так вот. Я начну вообще не с Украины. Я начну с совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин П.Н., горячей поклонницей деятельности которого я являюсь.

Потому что он реальный слуга народа. Реальный. Не киношный. Не формальный. Не телеизбранный - т.е. избранный тоталитарным ящиком - как Путин.

Новости Как Украина отстаивала свой флот после развала Союза

Я про этот совхоз писала - повторяться не буду. Это чудо света. На фоне остальной России. Ровно поэтому Грудинин стал самым страшным чудищем для действующей власти. И ровно поэтому, когда он шел на президентские выборы от КПРФ, они дико мочили его в своем ящике.

Потому что он был реальным конкурентом Путину. Реальным. Раз он реальный слуга народа - он был реальным конкурентом. Потому что народ жопой почуял, вот где его реальный слуга. Но поскольку ящик сильнее мозга, который тем более в жопе, он эти чувства замочил в зародыше.

Никакого второго тура конечно не случилось. Да это и невозможно в России в принципе.

Раз - хорошее про украинские выборы. Там второй тур не просто возможен. Там скорее без него невозможны выборы.

Продолжаем разговор о Грудинине.

Приезжаю сейчас из короткого отпуска и читаю новости: умер Жорес Алферов, КПРФ освободившийся мандат в Думе передает Грудинину. Мне с одной стороны жалко, что ему нужно оставить совхоз, а с другой стороны я радуюсь, что вот он трамплинчик, что его будут слышать, ему обязаны будут давать трибуну и пр. Ну, шанс на рост толкового человека.

С третьей стороны, я не верю!! Я не верю, что ему дадут мандат думца. Да с какой стати им пускать его в свое лежбище. Не Думе. Кремлю! Потому что Кремль решает, кому под ним лежать в Думе. И я вчера слушаю Соловьева, который пеной исходит: в Думу! Пустили! Олигарха! От КПРФ! Аж визжит!! И я поражаюсь, как?! Неужели пустили?!

А сегодня - хоп. Все встает на свои места. Не пустили. Центризбирком отказал. И РБК, конечно, же пишет: потому что Кремль его не хочет. Хотя казалось бы, причем тут Кремль? И это вообще должна была быть формальность: КПРФ кому решит, тому и передает освободившийся мандат! А вот хрен. Кремль сказал: хрен. И Зюганов щас ерепенится! И грозится Верховным Судом! А вот хрен в квадрате. Не видать Грудинину Думы. Потому что слуга народа. Туда таких не берут. А тем более в президенты.

И я снова возвращаюсь в Украину.

Два - хорошее про украинские выборы.

Новости Решающая битва за Украину еще впереди

Спасибо, дорогой Леонид Макарович. Вы первым подарили постсоветскому пространству счастливую возможность наблюдать, как можно с достоинством уходить из власти. В честной борьбе. Уходить!

Спасибо, Петр Алексеевич. Вы и сейчас, спустя четверть века, вы не поступаетесь этими принципами. При вас мы увидели, что вот у такого неожиданного, неполитического, необремененного "опытом госуправления" кандидата как Владимир Зеленский есть все шансы вас победить.

Спасибо. Это ужасная глупость, которую говорят, что "Украина повторяет все ошибки России". Нет. Она идет своим путем, совершенно невиданным в России. То есть не то, чтобы совсем своим, она идет нормальным западным, а мы идем нормальным для той постсоветской части, где нормально, чтобы правил до ста лет, а потом твоим именем назвали бы страну. Путина. Пучина. И конечно никаких грудининых. Ни в качестве депутатов, ни в качестве кандидатов. Никаких слуг народа. Только царь.

Украина, во класс, что вы не Россия. Трудно, тяжело, гадит (та же соседка), но класс. Правда.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.